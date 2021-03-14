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江趙結盟？ 連勝文：若此事為真 國民黨將再次分裂

記者張睿廷／新北14日電
連勝文表示，若江趙結盟此事為真，國民黨將再次分裂。(記者張睿廷/攝影)
連勝文表示，若江趙結盟此事為真，國民黨將再次分裂。(記者張睿廷/攝影)

國民黨黨主席改選即將於7月登場，競爭者逐漸浮出，國民黨智庫副董事長連勝文日前也表態考慮參選，現在傳出江啟臣要與資深媒體人趙少康組成聯盟，對抗其他對手。江啟臣今日受訪時表示，這一切都是空穴來風，是綠營想分化國民黨。連勝文也說，黨中央已經否認這個說法了，這是很好的做法，因若真有此事，可想像2024大選一定不會公平，國民黨將再次分裂。

連勝文、江啟臣今日上午皆出席新北市23屆青工總會長交接典禮，外界對韓趙結盟的議題相當好奇，兩人都對此做出回應。

江啟臣指出，根本沒有任何聯盟，一切都是空穴來風，國民黨受到大家的重視、注目，尤其綠營特別關心我們，處處在分化挑撥，這樣的新聞、無中生有的事情搞不好會持續到7月底。

江啟臣表示，國民黨要的是團結，不管是誰和誰聯合，需要的是全黨團結一致，共同監督制衡執政黨，呼籲大家828公投一定要出來投票，一定要過關，這是人民意志的伸張。

連勝文則回應，黨中央已經否認這個傳問了，覺得這樣的做法很好，因為黨主席之位、總統提名都不應拿來做利益交換的條件，若此事為真，那我們可以想像2024總統大選提名也不會公正，這會導致國民黨再次分裂。

國民黨 江啟臣 連勝文

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