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解缺電危機 馬英九籲重啟核四 反核團體6月大遊行

台灣新聞組／台北14日電
前總統馬英九13日表示，解決缺電危機最好辦法就是重啟核四。（記者曾吉松／攝影）
前總統馬英九13日表示，解決缺電危機最好辦法就是重啟核四。（記者曾吉松／攝影）

台灣用電吃緊，前總統馬英九昨天表示，核四封存只是暫時不運轉，等時機成熟時再運轉，現在台灣缺電，藻礁問題又沒辦法解決，最好辦法就是重啟核四，讓它能擔負提供便宜、安全、持久電力功能。行政院發言人羅秉成回應，不重啟核四，重要的是守護家園安全的堅持，呼籲馬別在此議題過度的政治連結或刻意操作。

馬英九表示，民進黨政府現在就是要把重啟核四講到好像不能做到的樣子，事實上「他就是不做嘛」。對綠營表示核四執照已過期難重啟，馬回應，要做都不會有困難，困難都是政治，不是技術，批綠營卸責，他們的專業（指卸責）就這樣。

羅秉成則說，日本三一一核災令人怵目驚心丶餘悸猶存，慘痛教訓，殷鑑不遠，而非核家園是期盼也是政府的政策目標，台灣地狹人稠，實在經不起像三一一核災的發生。

今年是福島核災十周年，全國廢核行動平台昨在自由廣場舉辦「福島十年，告別核電」音樂會市集，提醒人們省思核電代價，拒絕核災威脅。由於核四重啟公投將於8月28日舉行，主辦單位說，之後將於每個月的周五晚間在自由廣場舉辦公民論壇，籲民眾投下不同意票，6月5日也將舉行反核大遊行，堅決反對核四重啟，要讓核電早日歸零。

全國廢核行動平台表示，回顧福島核災十年，日本至今仍在為使用核電付出高昂代價，對輻射汙水束手無策，核電重啟困難重重，三一一後，曾有20多萬人走上台灣街頭，要求非核家園，今年適逢十年，社會大眾不應忘記三一一。

此外，珍愛桃園藻礁公投連署已回收近70萬份，總部多日來裝冊建檔，昨天在警方護送下，把大部分的連署書移往荒野協會台北總會存放。後續整理好的連署書也會一併送到總會，以便本月18日上午全數遞交中央選舉委員會。

台灣 馬英九 藻礁

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