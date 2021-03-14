黑白集／通過公投奈我何 民進黨的執政傲慢

行政院長蘇貞昌表示，重啟核四「不可能也沒必要」。（本報系資料照片）

藻礁 引爆核四議題。行政院長蘇貞昌表示，核四封存是前總統馬英九決定，重啟核四「不可能也沒必要」。但網路是有記憶的，蘇揆一句話，掐頭去尾斷脈絡，就想讓人民跟拜民進黨 神主牌？

核四的確是馬英九任內封存，但蘇揆沒說，是因民進黨前主席林義雄絕食抗議、以死相逼，馬政府為免激化朝野對立才決定暫封，並宣布交由人民公投 決定核四存廢。

但蔡政府視相關公投如蛇蠍，更無視以核養綠公投結果，只敢以送走燃料棒等取巧方式「處死」核四，既無膽宣布拆廢核四，也不敢訴諸公投直球對決。蔡英文已任總統五年，蘇貞昌還搬「馬維拉」救援，卻隻字不提封存背景及政府該為而不為，不覺汗顏？

蔡政府以核廢料處理無解等理由高喊「非核家園」，但燒煤製造空汙、三接破壞藻礁，乃至綠能不穩、供電不足等問題，眼下同樣無解。注定跳票的「非核家園」，顯然更符合蘇揆所稱「不是該不該，而是能不能」的提問。

民進黨在野時宣揚公投神聖，如今面臨核四及藻礁公投，先由黨籍立委抹黑為核災公投，繼而蔡英文指重啟核四絕非選項，再補上蘇揆的「不可能也沒必要」，再度顯露「通過公投奈我何」的傲慢。

所幸網路仍有記憶，政客如何玩弄話術，又如何鄙視民意，谷歌記得，人民知道。