新聞評論╱慶記之都輪流做 蘇貞昌溫良恭儉讓？

行政院長蘇貞昌以往動輒為治安事件震怒拔官，這回卻說有突發的情殺和仇殺在所難免。（記者曾學仁／攝影）

「慶記（子彈的台語發音）之都」本來是網路上對台中市治安敗壞的戲稱，上月台南市接連發生黑道凶殺案而「榮登慶記之都」；本月高雄市也在一周內發生兩起重大槍擊案，外界質疑「慶記之都」換人做，市議員更嘲諷「難道高雄只剩我沒有槍？」

高雄警方強調「治安並無異常」也就算了，內政部長徐國勇竟說重大犯罪，高雄長期以來進步很多；最讓人駭異的是行政院長蘇貞昌，以往動輒為治安事件震怒拔官，這回卻說「民調顯示人民對治安滿意度高，有突發的情殺和仇殺在所難免」，這麼溫良恭儉讓的「酷吏」史所僅見。

國民黨 直批蘇貞昌是雙標院長，前市長韓國瑜主政時發生砸店鬥毆，蘇貞昌痛批地方首長要以身作則，內政部長與警政署長都南下督導，當時的刑事局長、現任高市警局長黃明昭也赴港都坐鎮。如今高雄治安引起非議，中央百般廻護，辯稱不能因單一個案就否定警察 的努力。但蘇貞昌雙標、徐國勇不承認治安敗壞，只因為現任高雄市長是陳其邁。

當然，陳其邁補選市長不過半年，要追究他治安責任並不公平，但當初韓國瑜遭治安「卡韓」時也才上任八個多月，反而「督導、坐鎮」的治安高官都是同一批人，嚴責地方首長以身作則的也是同一個閣揆，他們怎能裝睡裝無辜？高雄今年重大刑案17件，居六都之冠，陳其邁又怎能置身事外？但民進黨 政府認為這都是政客搧風點火的結果。

台南、高雄爭搶慶記之都，但南台灣治安不好並非始自今日。去年7月台南、高雄暴力事件頻傳，蘇貞昌強調「究責要從局長開始」，火速拔掉兩市警局長。然而，這場拔官秀其實是蘇貞昌和徐國勇的大鬥法，背後是派系和政治的角力。不過半年餘，今年兩市局長再調整，地方多為卸任局長抱屈，但中央意志堅定；這些調動其實無關治安成績，全然是政治。

台南市長黃偉哲主政兩年多，換了四個警察局長；高雄市也不遑多讓。政治黑手如此介入，明顯衝擊警界士氣，警政高官為求南山捷徑，競相奔走交往民進黨派系，基層看在眼裡怎不感慨？民進黨派系中人不乏過往警察提報管訓對象，如今甚至能左右警界高層人事，又怎不讓警界心涼？當警察汲汲營營忙政治，那會勤勤懇懇顧治安，這種低劣的警政風氣，正是治安敗壞的根源。

警方可以舉出一堆統計數字，辯稱治安良好，民眾滿意，但這些自我感覺良好的報表績效，和民眾心中距離遙遠。過去四年警方平均查獲子彈2、3萬顆，去年暴增到20萬顆，「慶記」氾濫已是不爭的事實。連一個平常的鄉下麵包師傅都能擁槍打死兩人，怎能讓老百姓安心不受黑槍威脅？

當年白曉燕案凶嫌陳進興在逃，國民黨中常會一片檢討聲，檢討的是警方統計顯示治安良好，都是「反對黨泛政治化，利用機會興風作浪」；類似的發言與心態，也在今天民進黨內浮現。那場中常會背離民心的發言，日後引起萬人大遊行，許多人認為是國民黨政權淪喪的開始。如今朝野易位，遇事推責，對民心變化麻木的是執政的民進黨，難道民進黨想重嘗頭家怒火燎原的下台滋味？

如果不是國民黨主席江啟臣質詢，聲稱最重視治安的蘇貞昌不會在去年底才補開治安會報；但震怒拔官和溫良恭儉讓都改善不了社會治安，政治口水更擋不住南台灣亂飛的「慶記」，這才是雙標院長最應自我檢省的問題。警政風氣是誰敗壞的？治安惡化又是誰的功勞？院長可以裝無辜，民眾可不笨！