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黑白集／租屋族幫富人墊背

黑白集
行政院會昨通過「房地合一」所得稅法修正草案，但未處理囤房稅。（記者林俊良／攝影）
行政院會昨通過「房地合一」所得稅法修正草案，但未處理囤房稅。（記者林俊良／攝影）

千呼萬喚，行政院終於端出打炒房政策。結果，卻掐頭去尾，把最關鍵的「囤房稅」放過了。財政部的理由令人聽了火大，說是怕課了囤房稅，租金將轉嫁給房客，租屋族反而受害。

這種邏輯，根本是鬼扯淡。租屋族本身就是高房價的受害者，因為買不起房子，所以才要去租。現在政府打炒房，還要拿窮人來幫富人墊背，說是為了租屋族著想。這種說詞，出自滿口「居住正義」的執政者嘴裡，令人聽了一肚子火。

行政院說，如果對持有四戶房屋以上的人課囤房稅，估計會有78萬承租戶受到影響。好吧，若真為了降低衝擊，政府大可改為針對擁有五戶以上的囤房者課稅，讓衝擊者減少一點。但政府什麼也沒做，卻用這種低級藉口幫所有囤房者脫身；這種「吃人夠夠」的心態，難不成租屋族還要向政府磕頭謝恩？

不敢向囤屋者下手，說穿了有兩種可能：一是決策者不太在乎民意，覺得可以隨便敷衍；二是執政者朋黨囤房者太多，唯恐不慎打到自己人。且看，捲入「同居疑雲」的民進黨發言人顏若芳，年僅35歲，名下已擁有兩房，價值達4000萬元以上。入黨服務，這麼容易「發跡」，其他老將又是什麼光景？

打房不打到要害，就是縱容炒房。尤其，拿租屋族為囤房稅開脫，這藉口爛透了！（轉載自聯合報）

租金 財政部 民進黨

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