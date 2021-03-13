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限期回覆、否則開罰…促轉會：國民黨數千政治檔案未通報

記者陳熙文、周志豪／台北13日電
促轉會指出，國民黨持有海外工作會、文化工作會、社會工作會、大陸工作會等單位的檔案至少數千筆，卻沒有通報。（本報資料照片）
促轉會指出，國民黨持有海外工作會、文化工作會、社會工作會、大陸工作會等單位的檔案至少數千筆，卻沒有通報。（本報資料照片）

促轉會全面調查政黨持有政治檔案，發現國民黨持有至少數千筆政治檔案，卻沒有通報，促轉會昨天表示，已函請國民黨補正通報，要求在3月19日前回覆，否則將連續開罰至改善為止。國民黨表示，之前已發公文回覆說明，對促轉再發函並無其他回應。

促轉會昨發新聞稿指出，國民黨持有海外、文化、社會及大陸工作會等單位的政治檔案，至今沒有通報。

促轉會這波清查目標除國民黨前文工會、社工會，更首度鎖定前海工會及陸工會。這兩個單位是國民黨在戒嚴時期最具神祕色彩，也最機密的單位，且最敏感的是對外，尤其是當年敵後工作。

促轉會自取得的檔案目錄發現，國民黨持有但未通報的政治檔案，共有重大案件、特定人士、海外台獨人士及留學生情報、有關入出境返國等四大類型。重大案件如陳文成命案、對匪鬥爭專卷；特定人士的檔案，如台獨分子專卷（含彭明敏、黃文雄）、台獨相關的對匪鬥爭專卷。

另外，還有海外台獨人士及留學生情報的檔案，如海外台獨人士情報、美加歐日留學生專卷、打擊台獨分子活動專卷以及有關入出境返國的檔案，如涉嫌台獨分子申請探親案，涉嫌台獨、左傾分子申請家屬出國案、列管禁止入境個人資料、體育、演藝團體出國審查會議紀錄等。

促轉會指出，還有包含國民黨於威權統治時期對各產業、宗教、社運、通訊與航運等各層面進行社會控制的檔案，以及參與政府情治機關運作書刊查禁、影視審查與媒體控制的相關檔案，也沒有通報。

促轉會表示，促轉會成立後即依促轉條例，積極調查相關政黨持有政治檔案情形並要求通報，國民黨於2018年10月，向促轉會通報4萬多筆檔案，但多屬已公開檔案，後經審定為政治檔案者約4000餘筆。

促轉會後續調查發現，國民黨疑似有未通報的情形，在2020年七7月函請國民黨補正通報，國民黨函復「並無其餘檔案可通報」。今年1月，促轉會再次函請國民黨補正通報各工作會的檔案，但國民黨再度函復「並無其餘檔案可通報」。

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