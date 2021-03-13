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陸書封面放核准字號 業者：出版開倒車

記者何定照／台北13日電
皇冠出版社的「微交談」已在版權頁下方註明文化部核准字號。圖為版權頁局部。(記者何定照／攝影)
皇冠出版社的「微交談」已在版權頁下方註明文化部核准字號。圖為版權頁局部。(記者何定照／攝影)

文化部去年底稱要執行陸書審查，部長李永得日前還說可能朝類似電影加註方式，註明陸書識別。但文化部本月初回應申請陸書許可業者的公文顯示，獲准者須於封面或版權頁註明文化部核准字號；出版業者批評，這是開台灣出版自由倒車，也憂心未來文化部只要看書就能查緝沒申請者，有如回到戒嚴年代。

對於業者質疑，文化部表示，現階段均依規定循例辦理，同時正蒐集各界意見及資料，研議修正相關規定。

南門書局執行長張國文上月以「中國中草藥圖典」一書，向文化部申請正體字重製發行許可，近日接獲文化部許可公文，上面附款規定「應於封面或版權頁註明本部核准字號、原中國大陸出版圖書之作者及出版單位。」

張國文直言，「中藥百科怎麼會涉及統戰？現在規定有點為反中而反中。」很多書種根本沒審查必要，要審查有點「低估出版社智商」，更嚴重是失去出版自由。自己也決不會把核准字號放封面，「封面是一本書的靈魂，若放核准字號，整個封面都壞了」。

張國文也提到，這個規定是否代表文化部未來只要「心情來了」，到書店走一遭，就能輕易查到沒申請許可的書。「現在弄得跟禁書一樣，恢復到戒嚴時代」。

他表示，文化部去年底擬落實陸書審查以來，不少業者傾向不送審，「見招拆招，看文化部怎麼辦」。但也有業者擔心出版後被找麻煩，不得已申請送審。

中華民國圖書出版事業協會副理事長楊蓮福則期待修法。他說，期待新上任的陸委會主委邱太三能放寬兩岸人民關係條例，解決大家難題。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷表示，對陸書審查立場始終如一，就是台灣是出版自由國家，不該有任何審核，也沒必要發核准字號乃至註記。

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