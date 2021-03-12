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新聞評論／豪賭2025非核家園 民進黨怎收拾包袱？

聯合報社論
行政院發言人羅秉成表示，蔡政府能源政策就是要「增氣、減煤、展綠、非核」，「不能沒有三接」，圖為中油施工棧橋外部分的藻礁。（本報資料照片）
行政院發言人羅秉成表示，蔡政府能源政策就是要「增氣、減煤、展綠、非核」，「不能沒有三接」，圖為中油施工棧橋外部分的藻礁。（本報資料照片）

藻礁公投連署達標，重啟核四公投也先一步成案，引發蔡政府焦慮。行政院長蘇貞昌聲稱，核四和深澳不可能重啟；蔡總統更宣示，核四絕非選項。府院砲口對準核四，其實是煙幕彈，在轉移藻礁議題。蔡政府目前更迫切的，是面對能源轉型政策方向錯誤和即將跳票的現實及時調整；否則，這將成為民進黨沉重難解的包袱。

蔡英文在日本福島核災十周年重申反核四，目的是喚起人們對核災的恐懼，以期進而排斥核能。但國際社會反省福島核災，卻有不同思維。英國《經濟學人》即主張，不應捨棄核能，因為這是相對乾淨而穩定的能源，有助於地球「減碳」。「減碳」正是被蔡政府能源政策輕忽的盲點，當許多工業國家和中國大陸都開始實施「碳交易制度」，台灣的碳交易卻無聲無息；原因就在台灣排碳及空汙問題遲無進展，政府只能裝聾作啞。

這些年，民眾已認清燃煤排碳對健康與環境的危害；林佳龍丟掉台中市長寶座，就是蔡政府追求非核不斷增加中火燃煤，因而大傷民心。但是，減碳不力還不是蔡政府能源政策最大的病灶；它更嚴重的盲點，是為了開發新能源而縱容破壞環境。以苗栗為例，短短三年太陽能裝置容量成長了25倍，其中七成位於山坡保育地上，三成在農業區。從衛星畫面看，大片樹林被砍光剷平，鋪上刺眼的太陽能板，其中還包括石虎的棲地。如此破壞山林、剝削環境換得的「電力」，好意思稱之「綠能」嗎？

為了興建中油第三天然氣接收站而不惜破壞藻礁，正是出於同樣的錯誤：為了趕工發包增加發電量，不惜破壞珍稀自然遺產。經濟部長王美花辯稱，如果三接改設在台北港，工程將延宕11年，並造成北部地區缺電。事實上，如果蔡總統真的珍惜藻礁，五年前即可指示中油將三接移往台北港，何需等到此時才喊來不及？以台灣工程層層轉包的陋習，施工過程對環境的破壞最後往往沒人認帳，政府雖宣稱占用藻礁面積很小，但幾年施工下來，誰能保證藻礁不破壞變形死亡？

再說，北部地區可能缺電，又是誰造成的？不正是不思前想後卻一意孤行的蔡政府嗎？蔡總統一上台，就急著將核一廠兩個機組先後除役；上月，又宣布核二廠一號機6月要提前除役，核三廠也將在2025年除役。將原本安全無虞亦無汙染的電廠提前關閉，為的只是滿足蔡總統2025「非核家園」的口號，這不是倨傲無知是什麼？屆時，當北部地區出現缺電災難，蔡英文已經卸任下台，所有洶湧的民怨必將指向民進黨的政策錯誤，綠營消受得了嗎？

2025非核家園是蔡英文的政治豪賭，正因為這個賭注很大，把台灣的電力供應、環境破壞、國家安全都賭了進去，變成民進黨必須捨命背書的支票。但如今看來，這張大支票跳票的可能性已越來越高。這不僅是千年藻礁上該不該興建三接的問題，也不只是核四要不要重啟的問題，而是整個能源政策的結構配比必須重新務實調整，2025「非核」期程必須重新修正。否則屆時蔡總統卸任走人，留下一個空汙蔽天、供電不繼的環境，人民深受其害，民進黨將如何面對這一敗塗地？

事實上，三年前的「以核養綠」公投遭蔡政府踐踏後，現在核四重啟遙不可及，台灣的能源困局更形深重。蔡總統不必再重彈「核四不是選項」的老調，人們想要知道的是：在安全、乾淨、環保的前提下，她還能提供什麼好選項？

藻礁 台灣 民進黨

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