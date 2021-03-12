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黑白集／雙標偽善全都露 難以超越的經典緋聞

黑白集
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。兩人對外澄清僅是房客與房東的關係，不過仍平息不了風波。(取材自臉書)
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。兩人對外澄清僅是房客與房東的關係，不過仍平息不了風波。(取材自臉書)

政治人物捲入桃色風波，王定宇不是首位，也不會是最後一位。但論事件「經典」的程度，王定宇的「8000元廉租」加上「溫馨接送情」，恐怕很難超越。

王定宇的全台知名度，始於2005年率眾堵截連戰訪問大陸，三年後又在台南孔廟推倒海協會副會長張銘清。十幾年來，他扮演深綠急先鋒，對政敵大拋「賣台」大帽子，極盡尖刻諷刺。包括吳育昇的「薇閣事件」，多年之後，王定宇還不忘對他冷嘲熱諷。今天若是在野黨人物被狗仔拍到與女同居，辯稱兩人是房東與租客關係，第一時間跳出來譏嘲者，必定有王委員在內。

但相對於吳育昇的公開道歉，王定宇卻毫無愧色；神隱兩天後第一篇臉書發文，大吹自己的國會人權外交成績。如此有恃無恐，當然與他身為「湧言會」要角有關。湧言會派系領袖林崑海是電視大亨，同時控制頻道與系統台，旗下媒體和相關綠媒竟都對這個緋聞事件視若無睹，一反平日羶色腥本色，也不介意收視率損失。

綠媒如此護航，只怕是蔡總統也未必有的待遇。昨天王定宇再出現在電視上義正詞嚴批判政敵，大家也不必意外。

政治人物的雙標和偽善，以及媒體與特定政治勢力赤裸裸結合，能夠演繹到如此極致。你說，還有比這更經典的緋聞嗎？

緋聞 臉書 房東

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