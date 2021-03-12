新聞眼／王定宇復出起手式…什麼都是別人的錯

民進黨立委王定宇（圖）遭周刊拍到與民進黨美女發言人顏若芳疑同居。（本報資料照片）

民進黨 立委王定宇爆出同居風波，到底真相如何，民眾大多霧裡看花。但情愛乃私人之事，更何況通姦已然除罪化，除非王定宇老婆有意見，其實也容不得外人置喙。不過，王定宇為求止血，把自己的過錯說得理直氣壯，恐怕只會招來反效果。

王定宇11日上演「復出兩部曲」，一是透過臉書卸責給外界，監察院搞烏龍、早安文不是打卡，彷彿所有的錯都是外界錯怪他；二是復出三立政論節目，再把高雄市前市長韓國瑜 揪出來鞭打一頓，千錯萬錯都是韓國瑜的錯。王定宇不正面回應同居疑雲，卻不斷「圍魏救趙」，果然是民進黨南台灣 第一戰將。

王定宇平時一早的上班打卡文被質疑造假，他澄清「早安文」只是為了向支持者問早，並不是要公布位置。如此解釋不免牽強，連同黨立委都瞠目結舌，當年竟錯把早起的王定宇視為自我警惕的目標。

財產申報一事更似強辯，王定宇被媒體發現財產申報連兩年幾乎「複製貼上」，就算是助理幫忙申報的低級錯誤，也要經過王定宇過目後才能送出；連監察院都詫異，即使一時申報有誤，立即更正即可，不解王定宇為何把簡單的事情複雜化。

雖然民進黨和親綠電視台都聲稱「私領域不是重點」，但退一萬步而言，今天如果遮住同居風波的當事人照片，假設把男主角名字換成韓國瑜，不知綠營諸公會如何說風涼話？民進黨會如何把私領域當公領域來評論？

事實上，民進黨最大的問題從來都不是雙重標準，因為「綠色標準」都一致，就是用在死對頭身上。