財產申報連2年雷同 王定宇甩鍋監院遭打臉

民進黨立委王定宇捲入「同居風波」，連監察院財產申報也被質疑「複製貼上」，連兩年申報資料幾乎相同。(記者許正宏／攝影)

民進黨立委王定宇捲入「同居風波」，連監察院財產申報也被質疑「複製貼上」，連兩年申報資料幾乎相同，僅債務減少200萬元台幣，存款、有價證券等項目一字不差。王定宇先在臉書 稱是監院申報人員誤觸的烏龍，但監院隨即嚴正駁斥，反指王定宇所稱的「申報人員」，應是王定宇方面的人員。

此外，王定宇昨天再度在臉書上打卡，並表示他的早安文標示「都市和氣象」，並非表示自己位置。王定宇昨天下午原將露面赴三立錄影，但最後未現身，改採視訊連線；王定宇在節目中未提及同居事件，反批高雄市前市長韓國瑜 談鳳梨，是否要製造什麼預期心理？

國民黨 台北市議員徐巧芯說，王定宇從議員到立委，不可能不知道財產申報，故意講得這麼模糊就是想推卸責任，結果又被監察院打臉了，真的剛好而已。國民黨立委吳斯懷質疑，絕對有問題，難道王定宇一整年存款都不進不出、也沒有利息收入？

王定宇昨天在臉書貼文，聽到有人說他的財產申報一模一樣，坦白說他都如常申報，直到昨天上午監察院財產申報處組長來電告知，「委員2020年財產申報下載監察院資料時，申報人員誤觸2019年資料，以致完全一模一樣，審核人員也沒發現」，現在已經處理更正。王定宇昨天臉書澄清文經過四次修改，才呈現最後的版本。

不過監院人士指出，王定宇是採網路財產申報，系統都有防呆機制，若有授權監院提供相關財產資料，只要照步驟點選就能完成申報，相當容易。對於王定宇將一件簡單的事情透過臉書影射，意圖將責任推給監察院，他無法苟同。