藍批高雄「慶記之都 」刑案居六都之冠

國民黨11日批評高雄宛如「慶記之都」。(記者杜建重／攝影)

國民黨 昨批評，高雄今年至2月就爆出17件重大刑案，數量居六都之冠，高雄市長陳其邁就任市長半年多，二度更換高雄市警察 局長，也無法解決槍枝氾濫問題，高雄宛如「慶記(子彈的台語發音)之都」；前市長韓國瑜主政時發生治安問題，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽即坐鎮高雄，如今高雄再發生治安問題，徐卻稱只要電話聯繫，再現民進黨的「雙標」。

陳其邁昨宣示，要以破格晉升等重賞，鼓勵員警肅槍，「治安只有一個標準，就是要讓市民安心」。高雄市警局指出，去年高雄刑案、暴力犯罪 及竊盜案都比前年減少，且破獲率提高；今年至今，刑案破獲率高達98.53%，六都排名第三，「高雄市治安並無異常」。

徐國勇說，高雄從2016年至今，重大暴力犯罪是在下降，長期來看進步很多，「高雄絕對不是慶記之都」；他一直都有南下高雄開會，只是沒告訴大家。陳家欽則說，掃黑、掃毒是長期工作，警方會一波波抓，大家拭目以待；台南、高雄警察都努力逮捕嫌犯，不會因為單一個案，就認為台灣治安不好或否定同仁努力。

不過，國民黨指出，近期高雄市重大刑案頻傳，光今年至2月就爆出17件重大刑案，包括搶奪6件、強盜4件、重大竊盜3件、殺人2件、槍擊與強制性交各1件，數量居6都之冠，破案率卻全面下降；行政院長蘇貞昌面對高雄治安問題，竟荒唐稱人民對治安滿意度、對警察信心倍增，甚至稱突發治安事件、情殺、仇殺「難免」。