我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

藍批高雄「慶記之都 」刑案居六都之冠

記者周志豪、鄭媁、林保光／台北12日電
國民黨11日批評高雄宛如「慶記之都」。(記者杜建重／攝影)
國民黨11日批評高雄宛如「慶記之都」。(記者杜建重／攝影)

國民黨昨批評，高雄今年至2月就爆出17件重大刑案，數量居六都之冠，高雄市長陳其邁就任市長半年多，二度更換高雄市警察局長，也無法解決槍枝氾濫問題，高雄宛如「慶記(子彈的台語發音)之都」；前市長韓國瑜主政時發生治安問題，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽即坐鎮高雄，如今高雄再發生治安問題，徐卻稱只要電話聯繫，再現民進黨的「雙標」。

陳其邁昨宣示，要以破格晉升等重賞，鼓勵員警肅槍，「治安只有一個標準，就是要讓市民安心」。高雄市警局指出，去年高雄刑案、暴力犯罪及竊盜案都比前年減少，且破獲率提高；今年至今，刑案破獲率高達98.53%，六都排名第三，「高雄市治安並無異常」。

徐國勇說，高雄從2016年至今，重大暴力犯罪是在下降，長期來看進步很多，「高雄絕對不是慶記之都」；他一直都有南下高雄開會，只是沒告訴大家。陳家欽則說，掃黑、掃毒是長期工作，警方會一波波抓，大家拭目以待；台南、高雄警察都努力逮捕嫌犯，不會因為單一個案，就認為台灣治安不好或否定同仁努力。

不過，國民黨指出，近期高雄市重大刑案頻傳，光今年至2月就爆出17件重大刑案，包括搶奪6件、強盜4件、重大竊盜3件、殺人2件、槍擊與強制性交各1件，數量居6都之冠，破案率卻全面下降；行政院長蘇貞昌面對高雄治安問題，竟荒唐稱人民對治安滿意度、對警察信心倍增，甚至稱突發治安事件、情殺、仇殺「難免」。

警察 暴力犯罪 國民黨

上一則

唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 出示餐廳發票指無酒駕

下一則

海基會前副董馬紹章：蔡政府兩岸政策有三大戰略矛盾，且日益惡化

延伸閱讀

黑白集／南2都子彈亂飛 綠色執政黑槍保證？

黑白集／南2都子彈亂飛 綠色執政黑槍保證？
麵包師開槍殺人…高雄市連5天查黑槍

麵包師開槍殺人…高雄市連5天查黑槍
同是北市長參選呼聲高 民調：蔣萬安、陳時中排名拉近

同是北市長參選呼聲高 民調：蔣萬安、陳時中排名拉近
拔官拚治安？高雄被酸「慶記」之都

拔官拚治安？高雄被酸「慶記」之都

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」