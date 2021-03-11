打炒房端出房地合一稅2.0 兩年內買賣獲利課稅45%

行政院院會11日將端出房地合一稅二點○草案，將短期持有定義從二年延長為五年，境內法人將比照個人課稅但排除建商，並訂定日出條款。（記者林俊良／攝影）

行政院院會今天將審理房地合一稅修法，將短期持有的定義從現行的二年延長為五年，境內法人將比照個人納入房地合一稅課稅但排除建商，並訂定日出條款以降低衝擊，實際上路時間由行政院訂定，將列入本會期優先法案，預期今天將順利端出房地合一稅2.0草案。至於囤房稅修法，本次則暫不推動。

若房地合一稅2.0修法通過，出售2016年後取得的房地適用房地合一稅，未來新法上路後取得的房地，出售時則適用房地合一稅2.0。因有日出條款，近兩年購屋者可以鬆口氣，新法上路前可能還會有逃命波或搶購潮，可能會有新一波交易熱潮。

為減少房市炒作，財政部 擬具「所得稅法」部分條文修正草案，預計拉長短期持有的時間。財政部長蘇建榮昨天表示，現行房地合一稅規定，出售持有一年內的房子，獲利課45%的稅率，修法草案將一年改為二年；現行出售持有一至二年內的房子，獲利課35%的稅率，修法草案則延長為持有三至五年。

境外法人及非居住者（個人），目前出售持有一年以內的房地課45%，二年以上課35%，修法草案延長至二年及三年以上。

現行企業售屋所得，是回歸營所稅課稅，稅率20%，蘇建榮表示，為避免個人透過設立公司法人的方式規避較高稅負，修法草案將法人拉回房地合一稅一併管理，法人比照個人短期交易就要加重課稅，以抑制炒房歪風，但排除建商及起造者。

針對未來房地合一稅2.0是明年起取得的房子出售才適用，還是2016年開始實施房地合一稅制後取得的房地都要回溯適用？蘇建榮表示，實施日期由行政院訂定。也就是說，會有日出條款。

各界關注行政院是否推「囤房稅」當作最新打炒房手段，行政院今天院會議程，僅將「房地合一稅」修法納入討論，並未觸及「囤房稅」。

蘇建榮解釋，行政部門現階段打房，主要是針對短期交易炒作，囤房稅本來列為中長期計畫，要考慮的面向很多，因為打擊面較大，要避免傷及無辜。例如中南部常見有因繼承祖厝而產生的房屋共同持分情形，囤房稅也可能引起房租漲價，對年輕租屋者產生轉嫁效果，因此暫時不推。至於外傳的各種囤房稅版本，他澄清，「沒有所謂版本」，暫時不會推動。