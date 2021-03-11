我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

打炒房端出房地合一稅2.0 兩年內買賣獲利課稅45%

記者沈婉玉、賴于臻／台北11日電
行政院院會11日將端出房地合一稅二點○草案，將短期持有定義從二年延長為五年，境內法人將比照個人課稅但排除建商，並訂定日出條款。（記者林俊良／攝影）
行政院院會11日將端出房地合一稅二點○草案，將短期持有定義從二年延長為五年，境內法人將比照個人課稅但排除建商，並訂定日出條款。（記者林俊良／攝影）

行政院院會今天將審理房地合一稅修法，將短期持有的定義從現行的二年延長為五年，境內法人將比照個人納入房地合一稅課稅但排除建商，並訂定日出條款以降低衝擊，實際上路時間由行政院訂定，將列入本會期優先法案，預期今天將順利端出房地合一稅2.0草案。至於囤房稅修法，本次則暫不推動。

若房地合一稅2.0修法通過，出售2016年後取得的房地適用房地合一稅，未來新法上路後取得的房地，出售時則適用房地合一稅2.0。因有日出條款，近兩年購屋者可以鬆口氣，新法上路前可能還會有逃命波或搶購潮，可能會有新一波交易熱潮。

為減少房市炒作，財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，預計拉長短期持有的時間。財政部長蘇建榮昨天表示，現行房地合一稅規定，出售持有一年內的房子，獲利課45%的稅率，修法草案將一年改為二年；現行出售持有一至二年內的房子，獲利課35%的稅率，修法草案則延長為持有三至五年。

境外法人及非居住者（個人），目前出售持有一年以內的房地課45%，二年以上課35%，修法草案延長至二年及三年以上。

現行企業售屋所得，是回歸營所稅課稅，稅率20%，蘇建榮表示，為避免個人透過設立公司法人的方式規避較高稅負，修法草案將法人拉回房地合一稅一併管理，法人比照個人短期交易就要加重課稅，以抑制炒房歪風，但排除建商及起造者。

針對未來房地合一稅2.0是明年起取得的房子出售才適用，還是2016年開始實施房地合一稅制後取得的房地都要回溯適用？蘇建榮表示，實施日期由行政院訂定。也就是說，會有日出條款。

各界關注行政院是否推「囤房稅」當作最新打炒房手段，行政院今天院會議程，僅將「房地合一稅」修法納入討論，並未觸及「囤房稅」。

蘇建榮解釋，行政部門現階段打房，主要是針對短期交易炒作，囤房稅本來列為中長期計畫，要考慮的面向很多，因為打擊面較大，要避免傷及無辜。例如中南部常見有因繼承祖厝而產生的房屋共同持分情形，囤房稅也可能引起房租漲價，對年輕租屋者產生轉嫁效果，因此暫時不推。至於外傳的各種囤房稅版本，他澄清，「沒有所謂版本」，暫時不會推動。

財政部

上一則

桃園狼師偷拍硬碟曝光 檢警驚見他同時染指3少女

下一則

周刊跟拍王定宇意外拍到顏若芳 名嘴：原目標是另一人

延伸閱讀

熬5年才能賣！政院急轉彎 喊修囤房稅

熬5年才能賣！政院急轉彎 喊修囤房稅
加大惠台力度 「十四五」草案喊兩岸共同市場

加大惠台力度 「十四五」草案喊兩岸共同市場
確保管治權在「愛國愛港者」手中…人大開議 將審香港選制修改

確保管治權在「愛國愛港者」手中…人大開議 將審香港選制修改
WSJ：美油氣業者擬支持碳排放定價 以配合巴黎協議

WSJ：美油氣業者擬支持碳排放定價 以配合巴黎協議

熱門新聞

台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？