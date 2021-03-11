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蔡英文：核四絕非選項 擁核團體：重啟技術沒問題

台灣新聞組╱台北11日電
重啟核四公投領銜人黃士修。(本報資料照片)
重啟核四公投領銜人黃士修。(本報資料照片)

「重啟核四公投」已成案，將在8月28日「公投日」投票。蔡英文總統昨在民進黨中常會表示，「核四絕對不是選項，因為核四安全不可信」。核四公投領銜人黃士修回擊說，比起燃煤電廠排放空汙、三接站毀藻礁生態，不如啟用已蓋好的核四。

蔡英文說，台灣社會的進步力量終於爭取到主流民意的支持，把爭議不斷、耗費巨額資金、時間，且難以評估及管控風險的核四工程擋了下來。針對「珍愛藻礁公投」爭議，蔡英文表示，社會仍有不同意見，但能源轉型是國人共同的目標，非路線之爭，是「環保與環保間的選擇」；她請大家不要相互攻擊，應理性努力溝通，一定可以共同尋求出解決的方法，度過能源轉型這一關。

行政院發言人羅秉成也表示，非核家園是民眾期盼、政府目標，核廢料仍難以處理，且核四早在馬政府時代就已經封存，也不應再重啟。

8月28日預計將有四大公投案登場，其中藻礁保育、核四商轉公投牽動能源布局，反核、擁核派「前哨戰」提前開打；地球公民基金會、主婦聯盟等20個環團昨聯合聲明指出，福島核災滿十周年還未恢復，藻礁不該作為「核四重啟」公投的動員工具。

黃士修則表示，核四雖然封存七年，但重啟技術不是問題，可以看美國在1988年封存、2016年重啟的Watts Bar二號機，共封存28年，仍在2018年得到美國最佳電廠獎項。黃士修直言：「核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題。」

經濟部與台電昨天都重申「廢核」方向。台電表示，據「核能發電意向調查」表示，多數民眾「在電力充裕情形下」，支持減少或停止核電，核二廠一號機運轉執照將於今年底屆期，且受限於用過燃料池貯存容量不足，預計運轉至今年6月就提前停機。

國民黨表示，民進黨必須面對民意並充分與人民溝通，切莫在核四公投上再犯下標籤化藻礁公投支持者，反而激起反彈的覆轍。

公投 藻礁 蔡英文

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