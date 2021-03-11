新聞評論／綠營大內宣 尺度已超出道德臨界點

民進黨10日中常會罕見限制媒體拍攝及發問，只開放代表進場後再供稿給媒體，多數記者只能透過會場內直播，收看蔡英文總統提及核四絕不是能源政策選項。(記者杜建重／攝影)

民進黨 的大內宣操作靈活，手法日新月異，屢幫政府立下奇功，也讓蔡總統的支持度穩居過半。最近在萊豬、鳳梨、藻礁 等議題上，政府大內宣和網軍的分進合擊，卻不斷出現失控現象。尤其近日對環團的抹黑、攻擊與分化，到了手段下流的地步，已遠超出人們所能容忍的道德臨界點。當執政黨大內宣的誠信破毀，要再繼續操作，恐怕只會迎來訕笑和反譏。

綠營這次汙衊護藻礁公投連署的參與者，完全不擇手段。網軍除扭曲護藻礁就是「擁核」，更指控相關環團人士為「韓粉」及「中共同路人」，並誣指領銜人潘忠政是為「不滿軍公教年改」而發，抹煞他長期護藻礁的努力。剛遭罷免的綠營議員王浩宇，近日還發表掐頭去尾的影片，影射潘忠政暗槓7000萬元台幣藻礁相關工程款。事實上，那是台電興建藻礁護堤的工程經費說明會，王浩宇明知其詳卻刻意抹黑。這些都暴露了民進黨罔顧道德的文宣操作。

大內宣再怎麼神通廣大，也必須遵守基本的道德底線，因為那關乎事實與誠信。宣傳必須立足於事實，或可誇大但不能扭曲；宣傳也必須立足於信念，保持一貫的價值立場，否則就是愚民與欺民。然而，民進黨在文宣戰愈來愈得心應手的順風中，卻忘記了應守的道德分際，它不僅因得意忘形而拋卻了自己宣傳過的信念和承諾，也把曾經相信過自己理念的民眾拋棄了。

萊豬和藻礁議題之所以變成蔡政府的燙手山芋，主要原因就在於道德的背叛。萊豬是民生問題，關係全民的健康，民進黨的決策卻完全站在人民的對立面，不思在行政上或標示上謀求安撫民眾的擔憂。藻礁是環保議題，關係台灣的永續，民進黨卻違背自己的誓言破毀藻礁，甚至不惜對昔日一路追隨的社運夥伴下毒手抹黑。試想，在成長過程中接受環保意識洗禮的年輕世代，這次目睹蔡政府毀藻礁、汙衊環保人士的霸道，他們對民進黨的信任不會動搖嗎？

無巧不巧，此際發生了民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳的「同居」疑雲。儘管兩人宣稱是房東、房客關係，但此說說服力不高，難以取信大眾。王定宇是民進黨「湧言會」大將，經常義正詞嚴發表「反中」提案，並在臉書營造「愛家」形象。但他放著便宜便利的立法院宿舍不用，卻跑去分租單身女子的住所，還時相同進同出，就常情衡度，很難言之成理。

換一個角度看，在短短半年之內，民進黨府、院、黨發言人相繼鬧出社會側目的道德事件，這又豈是一句「巧合」所能輕輕帶過？去年9月，總統府發言人丁允恭因遭爆料劈腿，迅速辭去職務。兩個月後，行政院發言人丁怡銘因編造假消息被迫辭職，同時被揭出當年婚外情舊事。如今，則是民進黨的發言人顏若芳遭爆與王定宇傳有緋聞 ，百口莫辯。不論當事人如何撇清，府院黨發言人短短時間內同陷緋聞及道德風暴，多少反映了蔡政府和民進黨用人多麼隨便，道德底線多麼脆弱。試想，如此公私不分、倫理無度的發言人體制，就算再懂得巧妙操控輿論，但一旦遭到揭穿，還能愚弄人民到幾時？

香港2019年的反送中運動，蔡政府伺機炒作「芒果乾」，大內宣效應達到了顛峰，藉販售「亡國的恐懼」擄獲年輕世代的心。去年，更利用新冠疫情，炒作出「超前部署」的桂冠。但政府施政畢竟要靠點點滴滴的付出與積累，大內宣策略這次在萊豬和藻礁議題上撞山，真的是超過道德底線太遠了。