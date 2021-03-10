網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」

反萊豬醫師蘇偉碩。（本報資料照片）

藻礁公投 連署昨已達61萬餘份，預計18日送中選會，總部發言人陳逸樺指出，預估總連署量可達65萬份。面對排山倒海支持保育藻礁民意，桃園市長鄭文燦昨晚在臉書以近2000字篇幅談藻礁，細數上任後保護藻礁的政績，除拉中央大學背書外，鄭文燦更點名新北府會反對三接改設台北港，聲稱已盡力將對藻礁的影響降到最低。

政府一方面派人說要溝通，民進黨 前議員王浩宇卻影射公投領銜人潘忠政有金流問題，遭外界批評玩兩面手法。陳逸樺說，議題發酵後，網路出現沒有證據的指控打烏賊戰，但公投領銜人潘忠政對藻礁貢獻有目共睹，莫須有的抹黑不需解釋太多。

去年因反萊豬遭網軍攻擊的醫師蘇偉碩表示，民進黨已不只是兩面手法，是「章魚策略」，一邊由主管機關釋放不實言論，一邊找非主管機關跟環團溝通，加上王浩宇釋放假消息，搭配網軍攻擊，透過四面八方圍堵使人噤聲，運用國家資源資助網軍形成「網路暴民政治」，故意讓人嚇到不敢出來說真話，或抹殺說實話者人格，就達到民進黨目的。

民進黨目前評估，藻礁公投若溝通得宜，仍有安全下莊的機會，重點在於持續與環團、民眾溝通。

桃園市長鄭文燦昨表示，大潭電廠是空汙較少的天然氣發電廠，也是藻礁議題的衝突根源，「非核家園的理想，已經走到最後一步！」不諱言是沉重的選擇，但已盡力將對藻礁的影響降到最低。不過，昨日上午被問及王浩宇成為民進黨網軍大肆攻擊公投領銜人潘忠政，鄭卻是快閃離去不願觸碰這問題。