國安監聽名單「真真假假」 傳出新局長陳明通也入列！

自稱國安局資深人員「台灣吹哨者」，對外寄發「監聽名單」，包括前陸委會主委、新任國家安全局長陳明通。(本報資料照片)

近日有署名「台灣 吹哨者」，自稱是國安局資深人員，寄發「違法國安監聽名單」，指控國安局自2019年起違法監聽黨政公職、各國駐台外交人員及媒體；國民黨 立委李貴敏昨在立院質詢剛從國安局長轉任國防部長的邱國正此份名單真假？邱國正回答，「真真假假」，行政院長蘇貞昌則表示，他從來沒下過這樣的命令。

台北中國時報報導，該爆料名單監聽對象包括國民黨主席江啟臣、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明，甚至有前陸委會主委、新任國家安全局長陳明通手機 ；美、日、韓等駐台代表處多支桌機與手機號碼、駐台人員姓名也都在監聽之列。

李貴敏昨特別向邱國正確認名單真假，邱回答「真真假假」，但邱強調，他沒監控任何在野黨主席，也沒監控任何立委，名單內容有真的有假的。至於政府有沒監控、監聽在野黨行為？蘇貞昌說，他沒下過這樣的命令。

據報導，李貴敏要求是否提供國安局監聽名單人數、案件數、最長監聽時間等資訊？蘇貞昌表示，資料太細，會後會再提供；邱國正則說，「就算我知道，也無法回答，那是國安局的業務，我已經交接了。」至於外流名單？邱國正表示，國安局在新聞出來就有回應，「我任內沒有，我跟委員報告過，沒有。」