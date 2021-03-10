海派中箭！王定宇同居顏若芳 埋民進黨派系戰火

已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。(取材自臉書)

民進黨 立委王定宇和民進黨發言人顏若芳捲入桃色風波，王昔日情史被翻出來熱議，多年經營的愛家愛妻好男人形象瞬間崩壞，嚴重衝擊政治前途；而這緋聞 表面看似男女緋聞、實恐牽動百里侯之爭。黨內要角指出，民進黨2022年台南市長的派系戰火已悄悄開打，黨內陰謀論四起。

「湧言會（海派）」去年成立七人決策小組，王定宇是召集人，小組成員包括顏若芳、立委趙天麟、林楚茵、新北市黨部主委何博文、台北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪，派系人士指，王定宇和顏若芳中箭，緋聞風波砍到湧言會中樞神經，恐非單純事件。

王定宇不僅獨派色彩鮮明，蔡英文總統執政後，層峰也默許他在國防議題有一定「開火權」。據指出，國防事務何其敏感，但王定宇與府方立場一致，甚至某些議題比行政部門更早釋出風向，若非得到高層授權，不可能有此高度，王定宇的黨內分量可想而知。

52歲的王定宇曾任升格直轄市前的台南市三屆議員、兩屆立委，2016年初試啼聲選立委，拿下15萬餘票的全台最高票，本屆立委面對國民黨前主席洪秀柱南下挑戰，仍拿下11萬6174票順利連任。

黨內人士說，近年來，海派吸收原先謝系（行政院前院長謝長廷）系統，目前約40位黨公職，儼然成為民進黨新興派系，王定宇更搶下海派一席中常委，對各派系競合形成壓力。不過海派掌門人林崑海日前傳出身體微恙，「大阿哥」王定宇出事後，對海派的長遠發展將埋下隱憂。

綠營更盛傳陰謀論，暗指緋聞與黨內敵對派系刻意釋放訊息有關，部分台南綠營助理更在社群 廣傳「衝冠一怒為紅顏」新聞，埋下2022台南市長選舉導火線。一派認為，王定宇若提早出局，對布局已久的正國會立委陳亭妃有利，更可望集中力量「單挑」現任市長黃偉哲；另一派則指出，民調居高不下的王定宇才是真正的潛在對手，若提早清理戰場，有助黃偉哲爭取連任。

不過，現在距離選舉還有一段時間，是否真如陰謀論所稱攸關黨內初選，恐怕仍待觀察。