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百萬民意！藍兩公投送件 呼籲8.28投票

 記者劉宛琳、蔡晉宇／台北10日電
國民黨在主席江啟臣（左二）率領下，前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。(記者胡經周／攝影)
國民黨在主席江啟臣（左二）率領下，前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。(記者胡經周／攝影)

國民黨發動的「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投連署書昨天送件，公投領銜人國民黨主席江啟臣、立委林為洲帶著逾105萬份連署書，從國民黨中央出發，沿路高喊「反萊豬，顧食安！八二八，拚公投！」直到中選會。江啟臣表示，這些不只是連署書，更是民意、民怨，接下來會結合民代，針對兩公投與即將成案的「珍愛藻礁公投」到各地宣講，號召500萬人在8月28日「公投日」踴躍出來投票

林為洲表示，呈現在大家面前的是超過105萬份民意，他強調，公投效力大於法律，尤其進口萊豬是行政命令、不是法律，只要公投通過，「隔天立即生效，海關不能再進口萊豬」，不需要修法。他拜託大家公投日要出來投票，不是連署完就結束了。

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，蔡英文總統為了討好當時的美國總統川普，拿萊豬有換到FTA（自由貿易協定）嗎？「從頭到尾就是個騙。」今年8月28日投票大行動，就是告訴民進黨不要「搞雙標」，在野時反對進口萊豬，執政後就開始變，跟對待藻礁一樣，「蔡英文妳不是皇帝，人民才是當家作主，要透過實踐民意告訴『蔡皇帝』，我們拒絕萊豬！」

對於兩公投連署書送件，民進黨發言人簡舒培表示，尊重人民行使公投權利，但江啟臣為了個人的政治生涯，在就職周年當天把公投連署送件當成為自己的黨主席選舉政治造勢，令人遺憾；包括之前推動一連串政治報復性罷免案也都是同樣目的，令人無法苟同。

公投 國民黨 投票

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