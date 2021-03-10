同是北市長參選呼聲高 民調：蔣萬安、陳時中排名拉近

衛福部長陳時中（右）與國民黨立委蔣萬安（左）都被外界視為未來參選台北市長的可能人選。(本報資料照片)

一份最新民調 顯示，新北市長侯友宜 看好度第一，超過七成民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖，藍綠都看好。日前鬆口表態2022年台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安排第四名，衛福部長陳時中 排名第五名，第二及第三名分別為副總統賴清德及桃園市長鄭文燦。

ETtoday新聞雲民調提供34位政治人物名單，由受訪者挑出十位，評分項目包括個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野和財經專業等五個項目。

問卷結果顯示，侯友宜的看好度第一名，和去年底進行的民調結果相同，仍維持第一名，75.8%的民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖，賴清德的排名從第四上升到第二名，鄭文燦和蔣萬安分別下降一名，從第二變第三、第三變第四，陳時中則是從第八名前進至第五名。

根據民調結果，第六至第10名分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、新北市前市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

民調結果顯示，在五項評分項目中，陳時中在個人魅力、個人操守以及國際視野三項奪冠，侯友宜在個人操守以及領導能力兩項得冠，朱立倫則在財經專業持續奪得第一。

這次民調是由ETtoday新聞雲民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間在3月3日至5日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。