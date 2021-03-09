新聞評論／要人民「用肺換藻礁」 這種政府能信嗎？

台中火力發電廠。（本報資料照片）

護藻礁 公投連署尚未正式向中選會遞件，蔡政府已為此氣急敗壞。經濟部長王美花說，如果中油第三天然氣 接收站建不成，台電必須增加500萬噸煤的發電；如此，台中火力電廠就得火力大開才能滿足電力需求。言下之意，民眾若要護藻礁，就得用自己的肺付出代價。這樣的邏輯，大家能接受嗎？

什麼樣的政府，會叫人民在「肺」和「藻礁」之間作出抉擇？王美花的發言，除顯露了政府的霸道，更暴露了政府能源政策的不合理與不務實。蔡英文的能源政策，是要在2025年達成「非核家園」目標，建立一個安全無虞的無核環境。試問，如果「非核」追求的是安全和永續，保護千年藻礁不是同樣高尚的永續目標嗎？為何政府不苟同民眾保護藻礁，還威脅大家必須以「肺」為代價，賠上自己的健康？

再說，提出「用肺換藻礁」的政府，不也提出過「不會缺電」的保證嗎？現在，僅僅因為「三接」可能出現變數，當初那些「不缺電」的保證立刻吹彈即破？原因無他，民進黨長期高舉「反核」大旗，目的只為妖魔化國民黨，它對於能源轉型的規畫和執行並未有精準的推估。也因此，蔡英文掌權後推動新能源的作為雖然風風火火，但實質的進展卻遠落後於預期。更糟的是，還不時為電力開發破壞國土環境，藻礁只是其中一端。

檢視一下蔡政府執政五年以來的台灣 電力狀況，人們即不難了解，政府每天夸夸其談的能源轉型究竟有多少進展。根據台電的發購電統計，台灣天然氣的發電比重，從2016年的36％到去年僅增加為40.8％，距離蔡英文訂下的50%目標仍極遙遠。燃氣比重的增加，主要是取代了3%多的燃油。至於其他電力，則多半在原地踏步：再生能源從5.1％略增為5.8％，幾乎是無感變化；核能發電比重從13.5％微降為12.7％，同樣是無感變化。最糟的是，燃煤發電比重僅從四年前的36.9％減為36.4％。

從這些電力結構曲線的細微變化看，其實不必等到2025五年，我們已可斷言：蔡政府訂下的「天然氣五成、燃煤三成、再生能源二成」的「五三二」目標，完全沒有達成的可能。就算允許中油的天然氣接收站強行建在藻礁上，牛步的天然氣發電增長，五年後不可能達到50％。難度最高的是再生能源，儘管風機一根根在海邊豎起，太陽能電板粗暴地入侵山林和埤塘，但要達到兩成發電量，根本是可望而不可即的漫漫長路。

當上述的能源轉型目標一一跳票，人們不難想像，到最後可能被迫上場收拾殘局填補台灣電力空檔的，將是被民進黨妖魔化而迄今仍占一成二比重的核電。屆時，台灣將出現絕頂荒誕突梯的局面：蔡政府嚷嚷八年的「非核家園」目標跳票，而台灣的缺電危機，卻要靠它長年唾棄的核電來彌補與挽救。

這次護藻礁公投連署最大的意義，不只是人們開始懂得珍惜自然環境，而是透過這場連署，戳破了蔡政府能源轉型政策的氣球。民進黨利用「反核」宣傳推倒了國民黨，但它的能源政策並不是立足於務實的服務社會目標，而是透過不斷的發包將利益輸送給其親信企業。

而今，這個一再保證「不缺電」的政府，卻以可能缺電為由，要求人民在「肺」和「藻礁」之間作出選擇，把國民健康和環境保護都拋在腦後。這樣的政府，你還敢相信嗎？