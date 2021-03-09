黑白集／民進黨找「叛徒」勸降「戰友」 未必有用

民進黨副秘書長林飛帆。（圖：台北攝影記者聯誼會提供）

為化解藻礁公投 壓力，民進黨 依蔡英文「指示」，派出不分區立委洪申翰、副秘書長林飛帆和環團溝通。這兩人並非經濟或環保官員，派他們去所為何來？難道只因為是「年輕世代」？

答案明顯與年輕無關，洪申翰和林飛帆的共同背景，是都被民進黨收編的社運人士。洪申翰曾是「綠色公民聯盟」副秘書長，二年多前還站在「救藻礁反深澳」陣線；至於林飛帆，則是太陽花學運領袖。因此，洪申翰才自詡他和民團長期合作，不是刻意指派。

表面上看，執政黨是要兩人對老戰友「動之以情」，實際上作用並不止於此。首先，環團要不要與兩人溝通、怎麼溝通、接不接受溝通結果，環團內部可能因意見不一，立馬出現「分化」作用。如此一來，後續公投的力量必定大為削弱。

進一步看，林、洪兩人展示的是他們從體制外進入體制內，從此掌握權力、吃香喝辣。在「有為者亦若是」的氛圍中，若能吸引一些「有志之士」投靠，或在護藻礁團體內興風作浪，就算大功一件。

這類招式未必有用。從歷史看，明末洪承疇勸降朋友投清，卻被老友們羞辱，就很有「既視感」。洪申翰、林飛帆委身權力，屢屢與自己過去的信仰站在對立面，早就背叛了戰友；願意當下一個洪申翰、林飛帆的，未必多。