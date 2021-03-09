我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

貪財？被影射拿台電7000萬 藻礁公投領銜人斥「潑糞」

台灣新聞組／綜合9日電
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政近來挨批反年改，潘8日接受電訪表示，他認為這只是民進黨前市議員王浩宇等少數人的個人作為。（記者朱冠諭／攝影）
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政近來挨批反年改，潘8日接受電訪表示，他認為這只是民進黨前市議員王浩宇等少數人的個人作為。（記者朱冠諭／攝影）

「珍愛藻礁公投」連署破50萬份，傳出蔡英文總統指示民進黨副秘書長林飛帆、林鶴明與環團出身的立委洪申翰組成「三劍客」，和環團、學生加強溝通；但「粉紅風暴」發起人、東海大學學生謝瑞恩認為，民進黨派三劍客根本不是想溝通，只是想收集意見，近日網軍攻擊手法愈來愈誇張，也讓他質疑溝通誠意在哪？

昨也爆出前桃園市議員王浩宇在臉書公布影片，質疑藻礁公投領銜人潘忠政經手台電大潭電廠編列的近7000萬元保育預算；潘隨後在台北舉行記者會喊冤，指影片是多年前受大潭電廠邀請給予生態工程意見，但未拿「工程款的一分一毫利益」，王浩宇影射他貪財，形同「潑糞、人格抹殺」。

王浩宇回應說，自己並未影射潘忠政，「只是疑惑台電為什麼指名要他說明？」王指出，影片提供者是潘老師之前夥伴、前在地聯盟財務長，連自己人都覺得怪異，他當然也提出疑惑。

對於環團跟農委會主委陳吉仲會面破局，謝瑞恩說，環團與政府之間溝通不是不行，但不應該找陳吉仲，真正可以管轄三接的中油、經濟部、海委會都沒來，怎麼解決問題？何況鳳梨、萊豬、藻礁都給陳吉仲處理，「民進黨沒人才了嗎？」

國民黨文傳會副主委黃子哲也質疑，陳吉仲是農委會主委，藻礁保育的業務屬於海洋委員會，「三接」案也是中油及經濟部的事，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？「還是偉人陳吉仲的能力太強，連喬事也要找他？」

黃子哲批評，蔡政府找陳吉仲處理藻礁議題，是找鬼抓藥單，既無正當性，也沒公信力，藻礁既然非農委會轄管，陳吉仲撈過界就是破壞政府體制。他說，綠營迄今竟還持續有豬隊友抹黑環團、怪罪國民黨、甚至拿缺電或空汙來恐嚇人民，奉勸民進黨與其摸頭不如摸著良心，與其轉移焦點不如直球對決。

謝瑞恩也說，近來網軍手法日益誇張，開始抹黑潘忠政、東海大學教授林惠真收錢，還有人在網路帶風向，說公投題目主文有很多陷阱；他不相信蔡總統被蒙蔽真相，「保護藻礁運動都這麼久了，她會不知道這些情況嗎？」

據中國時報報導，台灣護樹團體聯盟發起人張美惠更痛批蔡政府面對環評霸王硬上弓，帶來嚴重後果，也不要再用網軍治國，這些網軍不只對民進黨歌功頌德，還打壓言論自由，猶如過去國民黨管制媒體，這些過去綠營支持者都記得，為何現在民進黨還要用網軍帶風向造謠呢？

藻礁 民進黨 國民黨

上一則

綠白合擊 召委綠8藍7白1席 經濟、衛環將成主戰場

延伸閱讀

黑白集／陳吉仲「摸頭會」太犯規

黑白集／陳吉仲「摸頭會」太犯規
網軍砲打環團 綠委憂傷了2022地方選情

網軍砲打環團 綠委憂傷了2022地方選情
環團百場記者會不理 火燒屁股才喊溝通

環團百場記者會不理 火燒屁股才喊溝通
藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲

藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

2021-03-01 21:19
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫