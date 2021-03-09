貪財？被影射拿台電7000萬 藻礁公投領銜人斥「潑糞」

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政近來挨批反年改，潘8日接受電訪表示，他認為這只是民進黨前市議員王浩宇等少數人的個人作為。（記者朱冠諭／攝影）

「珍愛藻礁 公投」連署破50萬份，傳出蔡英文總統指示民進黨 副秘書長林飛帆、林鶴明與環團出身的立委洪申翰組成「三劍客」，和環團、學生加強溝通；但「粉紅風暴」發起人、東海大學學生謝瑞恩認為，民進黨派三劍客根本不是想溝通，只是想收集意見，近日網軍攻擊手法愈來愈誇張，也讓他質疑溝通誠意在哪？

昨也爆出前桃園市議員王浩宇在臉書公布影片，質疑藻礁公投領銜人潘忠政經手台電大潭電廠編列的近7000萬元保育預算；潘隨後在台北舉行記者會喊冤，指影片是多年前受大潭電廠邀請給予生態工程意見，但未拿「工程款的一分一毫利益」，王浩宇影射他貪財，形同「潑糞、人格抹殺」。

王浩宇回應說，自己並未影射潘忠政，「只是疑惑台電為什麼指名要他說明？」王指出，影片提供者是潘老師之前夥伴、前在地聯盟財務長，連自己人都覺得怪異，他當然也提出疑惑。

對於環團跟農委會主委陳吉仲會面破局，謝瑞恩說，環團與政府之間溝通不是不行，但不應該找陳吉仲，真正可以管轄三接的中油、經濟部、海委會都沒來，怎麼解決問題？何況鳳梨、萊豬、藻礁都給陳吉仲處理，「民進黨沒人才了嗎？」

國民黨 文傳會副主委黃子哲也質疑，陳吉仲是農委會主委，藻礁保育的業務屬於海洋委員會，「三接」案也是中油及經濟部的事，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？「還是偉人陳吉仲的能力太強，連喬事也要找他？」

黃子哲批評，蔡政府找陳吉仲處理藻礁議題，是找鬼抓藥單，既無正當性，也沒公信力，藻礁既然非農委會轄管，陳吉仲撈過界就是破壞政府體制。他說，綠營迄今竟還持續有豬隊友抹黑環團、怪罪國民黨、甚至拿缺電或空汙來恐嚇人民，奉勸民進黨與其摸頭不如摸著良心，與其轉移焦點不如直球對決。

謝瑞恩也說，近來網軍手法日益誇張，開始抹黑潘忠政、東海大學教授林惠真收錢，還有人在網路帶風向，說公投題目主文有很多陷阱；他不相信蔡總統被蒙蔽真相，「保護藻礁運動都這麼久了，她會不知道這些情況嗎？」

據中國時報報導，台灣護樹團體聯盟發起人張美惠更痛批蔡政府面對環評霸王硬上弓，帶來嚴重後果，也不要再用網軍治國，這些網軍不只對民進黨歌功頌德，還打壓言論自由，猶如過去國民黨管制媒體，這些過去綠營支持者都記得，為何現在民進黨還要用網軍帶風向造謠呢？