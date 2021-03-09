向綠靠攏 柯文哲下令「洗」藍白合

台北市長柯文哲（中）。(本報資料照片)

立法院各委員會昨選舉召委，雖然日前傳出「藍白合作」，但國民黨 並未獲得民眾黨支持。據了解，民眾黨主席柯文哲 兩周前與國民黨主席江啟臣會面，引發黨內雜音，隨後柯在市府內部組「綠色連線」，試圖淡化「藍白合」印象，這次召委也是柯文哲指示不要與國民黨合作；不過民眾黨人士強調，柯文哲尊重黨團自主，並無過問。

國民黨立院黨團總召費鴻泰在過年後曾找民眾黨立委「喝茶」討論合作事宜，消息曝光後，民進黨 團總召柯建銘在上周二就與民眾黨直接討論「交換事宜」；所以上周四費鴻泰帶著四位副書記長拜訪民眾黨團時，他們只表示周五要開黨團大會決定，但上周五後就對國民黨「已讀不回」，以有行程為由，婉拒見面。

上周五傍晚，國民黨立委陳玉珍打電話聯繫，但民眾黨團已做出決定，同時在會議中頒布禁言令，由邱臣遠統一對外說明，以防「綠白合作」生變。周日晚間，國民黨團幹部在黨團群組明確表示，民眾黨已經決定與民進黨合作，並獲得一席召委，「周一只能抽籤決勝負」。

據了解，柯文哲在與江啟臣見面後遭到黨內反彈，又急著脫掉「藍白合」的帽子，下令民眾黨團不能再跟國民黨團合作。但也有民眾黨人士反駁，指與民進黨團合作全是立院黨團操盤，柯文哲並無過問，「柯文哲非常尊重黨團自主，不會這樣指示」。

國民黨黨務人士說，國民黨從來就沒說選舉要「藍白合」，但立院的議事攻防和議題合作是另外一回事，柯文哲立場反覆無常，如果連議題都不能合作也好，「選舉時去分綠的票，不要來分藍的票！」