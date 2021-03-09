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綠白合擊 召委綠8藍7白1席 經濟、衛環將成主戰場

台灣新聞組╱台北9日電
立法院各委員會8日選舉召委，國民黨立委孔文吉（右二）在同票數下幸運中籤，與民進黨立委陳亭妃（右）共同擔任經濟委員會召委。(記者余承翰／攝影)
立法院各委員會8日選舉召委，國民黨立委孔文吉（右二）在同票數下幸運中籤，與民進黨立委陳亭妃（右）共同擔任經濟委員會召委。(記者余承翰／攝影)

立法院八個常設委員會昨天選舉召委，每個委員會各兩席召委中，民進黨團共拿下八席，國民黨團則靠籤運搶下七席召委；交通委員會首見「綠白合」，台灣民眾黨立委邱臣遠在民進黨支持下，順利當選召委；立委普遍認為，本會期勢必與8月的公投連動，「重啟核四公投」、「珍愛藻礁公投」、「反萊豬公投」分涉經濟、能源及環保議題，經濟、衛環委員會將成主要戰場。

此次召委選舉，民眾黨立院黨團與民進黨合作，在經濟、教文、衛環委員會選擇投給民進黨立委，導致這些委員會召委選舉形成同票數的「三抽二」局面，但在最後抽籤環節，國民黨立委都籤運極佳，國民黨團共拿下七席召委。

召委選舉前，國民黨團在黨團大會特別準備包子和粽子，象徵抽籤「包中」。衛環委員會選舉時，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委邱泰源、陳瑩各獲五票，形成「三抽二」局面，最後由陳玉珍和陳瑩抽中。

交通委員會則是民進黨立委陳素月、民眾黨立委邱臣遠各獲五票，國民黨立委洪孟楷獲四票，由陳素月、邱臣遠拿下召委，這也是民眾黨首次因「綠白合」獲得召委席次。

不過，對於「綠白合」的說法，柯建銘表示，沒有這麼大的政治意涵，立法院很多狀況是千變萬化，有時候也必須要跟國民黨談，各有各的立場；最後比較重要的，還是在總統選舉與2022年選舉。

教育文化委員會召委由國民黨立委林奕華、民進黨立委張廖萬堅擔任；經濟委員會召委為國民黨立委孔文吉與民進黨立委陳亭妃。內政、財政、外交國防、司法法制四委員會，由於藍綠立委席次都能拿到各一席召委，最後以推舉方式選出，藍綠各一席召委。

另外，國民黨不分區立委陳以信上周在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定兩人防疫表現，引發藍營基層不滿。陳以信本可在新會期擔任國防外交委員會召委，卻因此事丟了召委，還遭移送國民黨考紀會，考紀會不立案處分。

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