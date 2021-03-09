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綠委王定宇爆同居美女發言人 「是分租，太太也知道」

台灣新聞組╱台北9日電
民進黨立委王定宇。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇。（本報資料照片）

一直給人愛家愛妻形象的民進黨立委王定宇，被拍到與該黨美女發言人顏若芳同居，王定宇今早親自回應，他與顏若芳就是房客和房東的關係，「我太太也知道這事」，並直言記者沒有拍到親密互動還編故事，是「想太多」。

鏡週刊報導，住台南的王定宇，近幾個月頻繁留宿小他17歲的顏若芳的台北住處，兩人不但時常同進同出，一起過夜後的早晨，顏若芳還經常充當司機，親自開車送王到立法院上班，甚至貼心送早餐，兩人同巢過夜的次數最多一周達五夜，親密互動儼然就像同居人。

報導指出，王定宇通常都在周日晚間抵達顏的住處，有時顏不在家，王依舊熟門熟路地拿著門禁卡進入顏家過夜，從過夜次數及互動模式看來，兩人就是同居的情侶。

根據直擊照片，去年12月13日起連續五晚，兩人都在顏的住處過夜，有時是各自返回顏的住處，有時則由女方開車一起抵達顏家，再一前一後進入大樓。例如12月17日，王搭女方的車子回到顏的住處，下車時只見他提著大包小包，以門禁卡進入顏家，顏停妥車後，才晚3分鐘踏入家門。

另綜合媒體報導，王定宇表示，他和顏若芳就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，「我太太也知道這事」。

顏若芳則表示，她很常向王定宇請益政治上的問題，最近和王比較常有接觸和互動，是因分租房間給王住。

本報系聯合報報導，王定宇向來有在臉書打卡向鄉親們報告自己問政形成的習慣，本次被爆出地下情，打卡的真實性也備受質疑。鏡週刊報導，王定宇5日上午7點14分打卡「我要開始今天的工作囉，一起加油！ 」但當時王並不在台北車站周邊，而是待與在顏若芳住處同一位置。王定宇9日早上在臉書依然有打卡，狀態顯示，「早安，7：27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油」。

民進黨發言人顏若芳。（本報資料照片）
民進黨發言人顏若芳。（本報資料照片）

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