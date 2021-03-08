黑白集／陳吉仲「摸頭會」太犯規

針對珍愛藻礁公投小組拒會面，農委會主委陳吉仲7日表示「完全可以理解」。（記者賴香珊／攝影）

護藻礁公投 連署銳不可當，突破50萬份，上看70萬份。一直無意對話、甚至抹黑攻擊無所不用其極的蔡政府，突然放軟身段，派出農委會主委陳吉仲與環團溝通。但環團連夜討論，拒絕了這次「摸頭會」。

從任何角度看，陳吉仲要和環團會面都太犯規了，毫無正當性。且看，爭議中的藻礁和三接，中油歸經濟部管，環評是環保署的事，藻礁保護兩年前已由農委會移交海洋署，全與陳吉仲無關。陳吉仲第一時間未阻止開發案，現在來湊什麼熱鬧？

陳吉仲撈過界，更凸顯其他部會在納涼。環保署長張子敬從頭到尾躲得遠遠的，海委會主委李仲威也不見人影，彷彿不干他們的事；經濟部長王美花則恐嚇，公投若過要燒更多煤。陳吉仲利用社運人脈穿梭，好像很神勇；但他對付農業爭議卻只有撒錢一招：搪塞豬農花百億，安撫鳳梨農花10億，休耕補償撒70億。

陳吉仲要會環團，立刻製造了公投團體的內部矛盾。近幾年，環團見過蔡總統多次，但環團提出的方案全遭否決，陳吉仲去年說好的類聽證會更食言而肥。現在連署已鐵定過關，環團如果被摸頭，如何向幾十萬連署民眾交代？

公投將成案，這是人民向蔡政府的意志展示，也是現階段最好的溝通。陳吉仲還想上下其手，真的太犯規！（轉載自聯合報）