我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

網軍砲打環團 綠委憂傷了2022地方選情

台灣新聞組／台北8日電
「珍愛藻礁公投」連署份數已超過法定門檻。（記者葉信菉／攝影）
「珍愛藻礁公投」連署份數已超過法定門檻。（記者葉信菉／攝影）

「珍愛藻礁公投」連署突破門檻，8月公投有望成案，農委會主委陳吉仲日前邀請環團溝通，昨確定破局。長期投身社團的民進黨立委洪申翰表示，尊重環保團體的決定，這個時間點很難再去協調會面，若硬要把大家兜起來，也不是現在可以做的事情。

「珍愛藻礁公投」在短時間內跨過連署門檻，引發民進黨上下焦慮，但網路上第一時間有親綠人士砲打環團，卻引發民進黨立委不滿，認為這樣溝通有問題，並反問：「我們2022選情這麼穩了嗎？」並擔心現在部分輿論操作仍劍指環團，其實攻擊到的是連署力挺公投的年輕人，恐造成反效果。

行政院發言人羅秉成表示，政府在「三接」議題上的立場是全力保護藻礁，各方多元意見、對話交流都在持續進行，相關環團的決定如何，都會尊重。羅秉成指出，有關藻礁議題，任何形式的接觸對話，包括多層次管道等，政院都樂於溝通，也責無旁貸。

羅秉成並表示，三接如期完工，對減煤及降低空汙是有利的，蔡政府在理念及價值上都和環團、年輕人站在一起；這是環保對環保的抉擇，不是環保對經濟的對立。

面對藻礁公投來勢洶洶，民進黨上周中常會也針對相關議題討論，甚至有人認為應提出公投對案因應。據了解，民進黨內已定調要理性溝通，不要再進一步激化對立。然而，在洪申翰發文後，仍有綠營側翼在網路開酸，未放棄激進口吻，有不具名的綠委表示，假如網路上的操作繼續攻擊環團，恐將影響2022地方選舉的選情，「我們現在選情真的這麼穩，穩到可以切割這些原來票投蔡英文的年輕人？」

公投 藻礁 民進黨

上一則

環團百場記者會不理 火燒屁股才喊溝通

下一則

鑿井解渴？中科廠商：緩不濟急且水質水量也堪憂

延伸閱讀

公眾場合是否禁穿罩袍遮住全臉 瑞士舉行公投

公眾場合是否禁穿罩袍遮住全臉 瑞士舉行公投
藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲

藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲
新聞評論／公投既已成案，環團不見陳吉仲是明智之舉

新聞評論／公投既已成案，環團不見陳吉仲是明智之舉
救鳳梨 蔡英文、蘇貞昌、賴清德南下訪視穩民心

救鳳梨 蔡英文、蘇貞昌、賴清德南下訪視穩民心

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

2021-03-01 21:19
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我