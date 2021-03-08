網軍砲打環團 綠委憂傷了2022地方選情

「珍愛藻礁公投」連署份數已超過法定門檻。（記者葉信菉／攝影）

「珍愛藻礁公投 」連署突破門檻，8月公投有望成案，農委會主委陳吉仲日前邀請環團溝通，昨確定破局。長期投身社團的民進黨 立委洪申翰表示，尊重環保團體的決定，這個時間點很難再去協調會面，若硬要把大家兜起來，也不是現在可以做的事情。

「珍愛藻礁公投」在短時間內跨過連署門檻，引發民進黨上下焦慮，但網路上第一時間有親綠人士砲打環團，卻引發民進黨立委不滿，認為這樣溝通有問題，並反問：「我們2022選情這麼穩了嗎？」並擔心現在部分輿論操作仍劍指環團，其實攻擊到的是連署力挺公投的年輕人，恐造成反效果。

行政院發言人羅秉成表示，政府在「三接」議題上的立場是全力保護藻礁，各方多元意見、對話交流都在持續進行，相關環團的決定如何，都會尊重。羅秉成指出，有關藻礁議題，任何形式的接觸對話，包括多層次管道等，政院都樂於溝通，也責無旁貸。

羅秉成並表示，三接如期完工，對減煤及降低空汙是有利的，蔡政府在理念及價值上都和環團、年輕人站在一起；這是環保對環保的抉擇，不是環保對經濟的對立。

面對藻礁公投來勢洶洶，民進黨上周中常會也針對相關議題討論，甚至有人認為應提出公投對案因應。據了解，民進黨內已定調要理性溝通，不要再進一步激化對立。然而，在洪申翰發文後，仍有綠營側翼在網路開酸，未放棄激進口吻，有不具名的綠委表示，假如網路上的操作繼續攻擊環團，恐將影響2022地方選舉的選情，「我們現在選情真的這麼穩，穩到可以切割這些原來票投蔡英文的年輕人？」