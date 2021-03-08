護藻礁遭抹黑 環團批網軍扣擁核帽子只是在同溫層取暖

中央印製廠退休廠長、畫家祝漢毅7日贈送「藻礁之春」畫作，為珍愛藻礁公投小組志工加油打氣。（記者朱冠諭／攝影）

珍愛藻礁 連署活動與公投 小組近日受網軍攻擊，稱護藻礁變成「護藍膠」，甚至被說擁核、韓粉支持，犧牲中南部人的肺；公投領銜人潘忠政昨天表示，網軍一直抹黑環團別有目的，呼籲政府盡快召開公聽會，把證據攤在陽光下，不要以為出哏圖就能說服人民。

潘忠政批評網軍指環團支持核四是「非常可笑」，因為保育團體從成立開始就參與反核遊行 ，態度非常堅定；他們依然認同台灣應該進入非核家園，網軍動不動就攻擊環團擁核，其實只是在同溫層裡面取暖。

網軍批珍愛藻礁粉專使用別處的照片來混淆視聽，潘忠政解釋說，過去環團在大潭藻礁與觀新藻礁拍了很多相片和影片，觀新藻礁的生態景觀大潭藻礁也有，「我用觀新藻礁照片，應該不違背」，民眾若有疑慮，可請中油開放大潭藻礁，會是非常精采體驗。

環團跟農委會主委陳吉仲溝通會破局。當初為了觀塘案辭官的環保署前副署長、環境律師詹順貴昨表示，鷹派摸頭說「帽子扣太快」，環團手上50多萬份連署是最佳談判籌碼，否則公投成案政府可能全力反撲變成「零和跟對撞」。

詹順貴說，對於環境運動而言，不管上街頭或到立院發聲，都是希望政府改變政策，現在這節骨眼對環團來說是「最好的籌碼」，送不送件可以「逼政府好好談」，否則經部增煤說法已在中南部發酵，現在想辦法達到公投核心目的才是最優先。

政大地政學系教授徐世榮說，民進黨過去認為公投不可能成案所以「根本不理你」，結果這麼多人支持「把他們嚇一跳」，現在公投幾乎成局，認同環團小心處理，尤其50多萬人連署給予高度期待，下一步要非常謹慎，「局面已回不去了」。