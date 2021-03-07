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新聞評論／公投既已成案，環團不見陳吉仲是明智之舉

重磅快評
農委會主委陳吉仲打算在明天與藻礁公投環團見面溝通，引發外界摸頭疑慮，環團內部也產生歧見，最後拍板婉拒，公投領銜人潘忠政出面言明。(記者朱冠諭／攝影)
農委會主委陳吉仲打算在明天與藻礁公投環團見面溝通，引發外界摸頭疑慮，環團內部也產生歧見，最後拍板婉拒，公投領銜人潘忠政出面言明。(記者朱冠諭／攝影)

在跨越藍綠的響應下，藻礁公投連署盼到奇蹟，破50萬連署的威力震懾了高傲的蔡政府，兵分多路展開危機處理。農委會主委陳吉仲打算在明天(8日)與環團見面溝通，引發外界摸頭疑慮，環團內部也為了見不見陳吉仲產生歧見，最後拍板婉拒。確實，藻礁公投既已成案，最好的溝通就是透過辯論，公開所有資訊，最終讓公民投票表達意志。

過去民進黨與環團關係密切，雖然執政這幾年許多政策早已背離在野理想，與環團也不再形影不離，但每到大選，環團多數仍會歸隊票投民進黨。推動藻礁公投的靈魂人物潘忠政便不諱言，自己就是民進黨的長期支持者，公民意識也是受民進黨啟發，這次參與推動藻礁公投的多個環團不少過去也與民進黨形同戰友，也因此才會爆發內部「見與不見」的路線之爭。

正因這樣的夥伴關係，2017、2018年環團開始針對藻礁議題發聲，並要求中油天然氣第三接收站不應設在大潭藻礁區域，蔡政府就是派出自社運收編的兩位內閣成員陳吉仲與時任環保署副署長的詹順貴負責與環團溝通，但當時他們常跳過事主─經濟部與中油，自己一頭熱找環團協商，最後的結果不僅環團不接受，經濟部、中油甚至行政院也不埋單。

2018年10月，蔡政府背棄了環團強行通過觀塘工業區環評案，確定三接將落腳在大潭藻礁所在。過去兩年多來，環團私下多次想找蔡政府溝通，並開了無數場記者會，蔡政府充耳不聞，冷處理之後打算硬幹，終至逼出了藻礁公投。

面對最後衝刺的藻礁公投連署，蔡政府先是威嚇、抹黑不成，眼看連署人數日日創下紀錄，蔡政府又打算故技重施，派出環團昔日老戰友陳吉仲來「溝通」。請問陳吉仲是代表誰來溝通？藻礁業務早在一年多前就已從農委會移交給海洋事務委員會，不但早已不在其位，而且他何曾獲得經濟部、中油的授權，更遑論他也能代表現階段依法的仲裁者環保署嗎？大家也別忘了，藻礁議題最早就是由陳吉仲跟環團溝通，最後虛耗時間一事無成，繼而引發今日熊熊的粉紅風暴。身為「小英男孩」，陳吉仲該溝通的對象不是環團，而是蘇貞昌與蔡英文。

如今公投既已確定成案，環團與政府最好的溝通就是藉此讓蔡政府公開所有資訊，透過公開辯論，讓最後的公投結果展現人民意志，環團必須斷捨對民進黨不切實際的幻想與情感，更不可把連署的公民當成與民進黨談判的籌碼。如今，藻礁聯盟做出了明確之舉，而這50多萬張的連署書便是環團得以昂然面對這倨傲的政府最充足的底氣。

藻礁 公投 民進黨

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