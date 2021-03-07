藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲

珍愛藻礁公投工作小組強調，成案已經是必然的結果，絕不撤案。圖為藻礁公投領銜人潘忠政（中）。(本報資料照片)

由環保團體發起的「珍愛藻礁公投 連署」已衝破54萬大關，可望在8月28日舉行公投，不料卻傳出農委會主委陳吉仲明天將與環團會面溝通，遭外界質疑是在「摸頭」。對此，珍愛藻礁公投工作小組昨發聲明強調，「成案已經是必然的結果」，絕不撤案，3月19日前會如期將連署書送到中選會。

至於要不要赴約，環團內部意見不一，經過討論，珍愛藻礁公投工作小組在昨深夜發布聲明稿表示，不會出席8日與陳吉仲的會面。

聲明指出，目前已有50多萬名公民參與珍愛藻礁公投連署，未來可能上看70萬人，而公投送件相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不會辜負全體連署人所託，「目前已無暇分身他用，歉難出席3月8日之會議。」

聲明也提到，有鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此間又有連動性，需要納入更多元的意見，工作小組目前也難以在連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點。

聲明最後強調，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面之佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。

珍愛藻礁公投工作小組表示，公投已進入連署階段，也達安全份數，成案是必然結果，將如期在3月19號前送到中選會。肯定府方溝通誠意，但同時重申，民意殷切期待下，應立即停下所有海事工程，避免對藻礁生態系造成無可回復的傷害，如此也才符合去年6月16日總統府副秘書長李俊俋的承諾。

工作小組也提到，去年6月4日，蔡英文總統指示的溝通平台會議結論所應辦理的類聽證會，也應立刻進行。政府若有誠意，應召開正式聽證會，開啟公開透明政策辯證機制。

此外，由於中油近期突然未敘明理由就違反慣例禁止人民進入，工作小組也在聲明裡譴責中油，要求中油立即開放，回應民眾一睹珍貴藻礁的期盼。

工作小組強調，公投是全國人民共同討論公共議題、深化民主的絕佳契機，藻礁保育與能源轉型路徑，是需要認真思辨的議題，呼籲有關人士勿再操弄藍綠情結、標籤動員、勿再破壞台灣 民主進步深化的契機。