新聞評論／別逼民眾在藻礁和空汙間抉擇

圖為台中火力發電廠。（本報資料照片）

環保團體積極推動反對中油公司在桃園大潭藻礁 興建天然瓦斯槽第三接收站（三接）的公投 ，從2月下旬以來，連署人數突然快速增加，先前已達到連署成案的29萬人，對執政當局產生莫大的壓力。

三接公投案連署人數快速成長，固然與在野政黨加入支持有關，但是行政部門對環保團體的攻擊及網軍的酸言酸語，可能也都助長了連署熱潮。行政部門一方面把責任推給前朝，又經常拿出一些說詞恐嚇民眾。然而，環保觀念早已深植人心，許多訊息也都可以在網路上取得，政府若無法拿出一套有效的說帖，可能很難說服大多數具有獨立判斷能力的國人。目前連署人數仍在持續增加，以此氛圍，今年8月底公投時通過此案的機會很大，屆時政府將承受施政重大挫折。

其間，經濟部長最近說的一句話最具有代表性，她說：「沒有三接，就要增加燃煤發電，包括台中和高雄的電廠。」但是，眾所周知，相關部門很早就評估過可在台北港找到代替方案，但因重新規畫加上土地取得、興建等因素，需要費時11年才能完成。從國家長遠的角度來看，用11年的時間來調整能源結構，算是正常，政府不考慮此一代替方案的唯一理由，就是因為「2025非核家園」政策必須儘早實現。但令人質疑的是，「2025非核家園」政策早在兩年前的公投中就被人民投票廢止了，政府至今還在強力推動加速廢核計畫，豈非一再違反民意？

或問如果三接延後11年才能完成，是否會因而出現電力不足的問題？其實，只要維持現有核電廠機組良好運作，就不會有太大的供電問題，再配合一些節電政策，逐漸調整能源結構，延後三接完成時間並非不可能。也就是說，國人不需被迫在「破壞藻礁」與「燃煤發電」間做選擇，因為我們相信這兩者都不是國人希望的選項。試想，如果讓三接延後11年完成，就可把需要7000年才能長出來的藻礁保存下來，這個代價應該很合理吧！

兩年多前公投「2025非核家園」政策時，就已經引發很多討論，我們相信大多數人會支持「非核家園」的政策目標，問題在於需時多久來實現這個目標、非核家園是否有立即完成的迫切性？假設一定要在2025年完成非核家園並因而急遽減核，結果很可能就是能源供應出現問題，包括供電穩定性與供電價格的問題等。

從另外一個角度來看，如果不要這麼急著完全廢核，而是逐漸減少核能使用，例如考慮延役一些核能機組，政府得以取得更多時間來調整能源的生產，包括增加綠能 發電與興建三接等。也就是說，應該考慮所謂的「以核養綠減碳」，因為核能是我們不喜歡的，因此要逐漸減少；排碳也不是我們要的，同樣要逐漸減少。另外，其他形式的環境保護是我們要重視的，藻礁的保護即是一例。就是因為答案很清楚，所以當時國人才會以54.4%與37.1%的龐大差距，通過廢止電業法95條第1項「2025非核家園」條文。

民進黨政府「2025非核家園」目標中，規畫未來台灣的發電結構為天然氣占50%、燃煤30%、綠能20%、核能0，這個應該是長期目標；在達到上述目標的過程中，可以考慮先維持天燃氣40%、燃煤30%、綠能20%、核能10%的短期或階段性目標。如此政府即可以有更多時間去興建天然氣接收站、建置更多的綠能發電裝置，而不需要急著廢核，導致其他能源供應無法及時跟上，乃至造成能源供應不穩或因而需要去破壞珍貴的環境資源、增加更多的碳排放等。我們建議政府，應該更謙虛地傾聽人民的聲音，這才是民主政治的真諦。