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誰最適合當國民黨主席？ 民調：韓領先朱、江、趙

台灣新聞組╱台北7日電
高雄市前市長韓國瑜（左）的下一步備受關注，圖為韓國瑜6日造訪載送流浪動物21年的新北市寵物計程車司機尤河清。(取材自You Tube)
高雄市前市長韓國瑜（左）的下一步備受關注，圖為韓國瑜6日造訪載送流浪動物21年的新北市寵物計程車司機尤河清。(取材自You Tube)

《LINE TODAY》「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」網路民調，截至6日晚上11時，韓國瑜暫時領先，朱立倫緊追在後，江啟臣排第三。

國民黨主席江啟臣任期將於8月20日屆滿，下一屆國民黨主席選舉預計在7月舉行。中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中、現任主席江啟臣、智庫副董事長連勝文等人表態或考慮參選，還有前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱可能參戰。

此項民調截至6日晚上11時，已有4萬7000多人投票。結果顯示，韓國瑜有1萬1353票(23.85%)的人支持，位居第一；朱立倫則以9634票(20.24%)排名第二；江啟臣以16.94%排第三；趙少康16.21%，排第四；「其他人」的選項占10.33%；接著依序為連勝文8.13%、周錫瑋2.88%、張亞中1.43%。

連勝文日前於臉書發文拋出「專職黨主席」的想法，引起關注。連勝文昨表示，他最後是否參選主席，最重要考慮因素是他能推動黨怎樣改革，能為這個黨與國家做什麼事情。外傳連營對連參選與否分鷹鴿派，連說，他一旦下決心要做一件事，不管是減肥或選主席，都是努力往前走，沒有什麼派不派的問題。

連勝文說，除過年期間已向黨前副主席郝龍斌拜年破冰，也陸續拜會高雄市前市長韓國瑜、前主席朱立倫請益。連表示，跟他們討論、請教對國家未來的看法，以及對黨的發展方向上的ㄧ些想法。

對於拜會朱立倫、韓國瑜是否要爭取主席選舉結盟力抗現任主席江啟臣？連勝文說，若拜訪一個朋友就叫結盟，那他一年365天都在結盟；跟這幾個大哥、前輩請教看法、交換意見，不能說要反抗誰，國民黨又不是獨裁團體，說法對江也不尊重。

連勝文 江啟臣 韓國瑜

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