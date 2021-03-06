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保藻礁增燃煤 威脅中部人？盧秀燕批中央「失德失格」

台灣新聞組／綜合6日電
經濟部長王美花說，藻礁公投過關，會增加燃煤量。台中市長盧秀燕昨痛批中央「失德失格」，不要為了解決藻礁問題威脅台中人。（記者喻文玟／攝影）
經濟部長王美花說，藻礁公投過關，會增加燃煤量。台中市長盧秀燕昨痛批中央「失德失格」，不要為了解決藻礁問題威脅台中人。（記者喻文玟／攝影）

藻礁公投連署破50萬，經濟部長王美花日前說，若藻礁公投過關，將導致中油的天然氣接收站工程延宕，恐將增加500萬噸燃煤用量；對此，台中市長盧秀燕昨表示，這樣語帶威脅的說法，「是非常失德、失格的話」。

盧秀燕說，中央不應為了解決藻礁的問題，威脅中部人，為了藻礁犧牲中部人健康、製造更多空汙，對中部人來講太不公平了。她並表示，這樣語帶威脅的說法，不但傷害中部人的情感，同時也製造其他各區民眾和中部人的對立衝突，「這是非常失德、失格的話」。

盧秀燕指出，希望中央能夠做到保存藻礁、愛護環境跟減煤減碳兩全其美，不應該強迫全國人民選擇其一、互相傷害，希望中央繼續努力。

來源：聯合影音網

3決議案遭封殺 藍批綠「蔡政黨」

另外，國民黨團昨在立院提出檢討蔬果產銷政策、不貿然解禁日本核災區食品進口與將觀塘藻礁列保護區等三決議案，遭民進黨團封殺，包括環團出身的洪申翰，及桃園在地的鄭運鵬等綠委都表態反對；國民黨團質疑，民進黨立委自甘淪為「蔡政黨」橡皮圖章、行政院遮羞布。

中國時報報導，國民黨團副書記長李德維說，黨團提出藻礁保護區，是希望蔡政府回應人民請求、履行承諾，認真看待藻礁保護區設置的可能性，但如此謙卑的要求，民進黨毫不考慮就否決。

據報導，洪申翰曾擔任綠色公民行動聯盟副祕書長，2018年反空汙凱道大遊行時，他帶隊高喊「非核減煤救藻礁」等口號；如今成為執政黨立委，面對藻礁議題卻說「這個議題並不是黑白是非、善惡對立的問題」，態度轉變，讓國民黨台北市議員王鴻薇高喊「協尋洪申翰」。

藻礁 國民黨 民進黨

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