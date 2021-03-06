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新聞幕後／藍營有人搞次團…鄭麗文閃辭「引蛇出洞」

記者陳洛薇／台北6日電
國民黨主席江啟臣（左）最近大談黨內團結，沒想到立法院委員會的分配都成了黨內戰場，引爆書記長鄭麗文（右）請辭。（本報資料照片）
國民黨主席江啟臣（左）最近大談黨內團結，沒想到立法院委員會的分配都成了黨內戰場，引爆書記長鄭麗文（右）請辭。（本報資料照片）

國民黨主席江啟臣啟動主席保衛戰，黨內卻烽火四起。江啟臣最近忙著受訪，大談黨內團結，沒想到自家後院失火，連立法院委員會都成黨內角力戰場，甚至引爆書記長鄭麗文請辭震撼彈。不僅如此，江還引火上身，他稱「大陸是台灣面臨的主要威脅」，引發大陸國台辦不滿，又急著澄清滅火。

據了解，鄭麗文昨天上午11時已與黨主席江啟臣見面攤牌，外傳她請辭書記長，是因為黨內委員會分配喬不攏，心力交瘁，但知情人士指出，鄭麗文是不滿黨內有人私下拉幫結派大搞次團，才是造成這次委員會喬不攏的主因，鄭麗文要求主席要表態，並約束有心破壞之人，對於不守黨紀者，國民黨有考紀會可以處理，就看江啟臣的態度。

國民黨團總召費鴻泰和書記長鄭麗文被視為「少康幫」，外傳鄭閃辭是要去幫趙選主席，知情人士反駁，黨內有人一直把費和鄭貼上「少康幫」標籤，自己卻私下搞次團，江啟臣不應放任不管，否則要主席做什麼？趙少康根本就不要選黨主席，要選總統也是2024的事，鄭若要幫趙，也不需請辭書記長，鄭麗文這招是要引蛇出洞，讓江啟臣看看，背後作亂的是誰。

這次協調委員會爆發爭議，知情人士透露，前黨鞭林為洲事前找費鴻泰，要費讓出財政委員會給他，同時間，登記經濟委員會的不分區藍委李貴敏卻要進財委會，協調會上，林為洲要鄭麗文把內政委員會讓出來給他，鄭麗文同意，林為洲再把財政委員會讓給李貴敏。

在場人士指出，鄭麗文耐著性子協調，李貴敏卻當場飆罵「我忍受你們夠久了！」還指著費鴻泰罵，鄭趕緊把費請出去，李還是罵不停，鄭麗文一忍再忍，忍了又忍，最終不能再忍，怒辭書記長。

國民黨資深助理透露，委員會名單從未像這次這樣逾期送不出，李貴敏、林為洲私相授受，還大罵黨團幹部，實在罕見，涉入SOGO案的藍委陳超明也還振振有詞，硬賴在經濟委員會；反觀民進黨，涉入同案的綠委蘇震清被分配去交通委員會，不能續留經委會，兩黨的紀律，長期以來都是民進黨軍紀嚴明，沒有紀律的部隊，怎麼可能打贏仗呢？

趙少康、連勝文相繼表態劍指黨主席，讓江啟臣急著保位，但他的領導能力最近卻大受質疑，不只是內亂搞不定，不成熟就拋出的兩岸論述也引火上身。也有黨內人士表示，江啟臣為了拚連任，國民黨還做了一份黨員民調，指江啟臣過去一年的表現滿意度高達68.2%，根本是拿黨的資源化妝。

國民黨立院黨團總召費鴻泰（右起）和書記長鄭麗文都被視為「少康幫」。（本報資料照片...
國民黨立院黨團總召費鴻泰（右起）和書記長鄭麗文都被視為「少康幫」。（本報資料照片）

江啟臣 國民黨 民進黨

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