連署破50萬開始「礁」急！蔡政府速邀環團「喝咖啡」

藻礁公投破50萬連署大關，公投小組呼籲民眾周末穿粉紅衣上街表達訴求。（圖：藻礁公投小組提供）

藻礁公投 連署量前晚突破50萬大關，幾乎篤定成案。環團昨透露，政府高層急派與社運界有淵源的農委會主委陳吉仲等人，下周一與環團「喝咖啡」溝通；行政院長蘇貞昌昨強調，此事是環保和環保的抉擇，希望持續溝通。

藻礁公投連署已遠遠超越法定門檻，台灣公民參與協會理事長何宗勳昨在臉書表示，下周先和農委會主委陳吉仲在內的人士會面，「雙方坐下來溝通，至少政府上周喊了一星期，現在總算有誠意要溝通。」

據中國時報報導，公投領銜人潘忠政指出，總統府將藻礁議題定調為「環境間的溝通」，他雖不反對此說法，但政府明顯對藻礁保育價值認知不足，才讓第三天然氣接收站順利進入環評，執政黨應檢視保育機關是否失職。

外界質疑，環團「反三接」恐讓中南部人持續吸燃煤廢氣，潘忠政反駁，減煤方法有很多，三接站設置於大潭藻礁就是錯誤，過去環團已提出諸多替代方案，卻遭政府無視，如今竟被指責未拿出替代方案，明明執政黨才是該提出最佳解方的角色。

蘋果日報報導，國民黨立法院黨團昨提案要求內政部將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為，但遭民進黨 立院黨團以人數優勢駁回。國民黨團總召費鴻泰批評，2013年蔡英文就曾提字寫下「藻礁永存」，但就任五年就撕毀諾言，打算毀棄7000年的藻礁。

民進黨副祕書長林飛帆強調，大潭藻礁與三接站爭議，並非保育與開發之間的爭議，而是兩種環保思維的權衡與選擇，期盼更多支持民進黨的朋友、支持政府能源轉型政策與保護藻礁的朋友，可一起為互相理解與對話做努力。

提能源對案？ 綠營聲浪漸湧現

另據本報系聯合報報導，除藻礁公投外，國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」與「重啟核四公投」三項連署皆會成案，民進黨內部評估，依照目前情勢，若無積極作為，綠營可能四項皆敗，屆時閣揆、內閣改組聲浪恐將再起，因此黨內主張應針對能源議題提出對案的聲浪逐漸湧現。

一位兼中常委的綠委昨指出，民進黨2018年面對公投就是冷處理才導致結果不盡如人意，連帶也影響到了該次一同舉行的選舉結果，這回公投仍是相同邏輯，若被國民黨在公投戰場打出氣勢，本來就不好應付的2022年選舉形同已經先輸一半了。