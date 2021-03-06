刪Q跨第一步！罷免陳柏惟 一階審核通過

台灣基進立委陳柏惟。(中央社)

台灣 基進黨立委陳柏惟一階連署門檻達標，提案罷免領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。中選會今日表示，該罷免案查對結果符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數，陳柏惟罷免案第一階段審核通過。楊文元表示，預計在3月12日上午10時正式向中選會領取第二階段表格。

中選會副主委陳朝建表示，陳柏惟罷免案之進度，經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

「刪Q總部」罷免領銜人楊文元表示，「通過第一階段，僅是代表我們跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來的60天內徵求到超過門檻的2萬9112份，預計目標希望能達到4萬份。」

陳柏惟昨天透過錄製影片方式回應，「今天是24節氣的驚蟄，春雷聲響，有一句話叫做『要做牛，不用怕沒有田拖』，謝謝大家的關心。」陳柏惟說，很可惜不能完成對自己沒期待的人的期待，所以不會因為這些人影響到目標，會繼續前進。

楊文元強調，對罷免陳柏惟的訴求相當明確：1.無心地方服務，承諾政見一再跳票。2.無心監督民意所託，食品安全呼吸健康空氣的權益都不守護，還支持萊豬進口，護航中火。3.發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。4.面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。

楊文元再次重申，沒有統獨問題、沒有政黨問題，就只有罷免不適任立委這一件事，他甚至連台灣海關都沒踏出去過，何來中共 同路人的問題？此外，陳柏惟也說過他要對投給他的11萬選民負責、為他們服務，「那我們就要為其他20多萬沒有被他服務到的民眾爭取權益。」