新聞評論／藻礁上的政治 那些被摀住的嘴巴

公投小組領銜人潘忠政。（本報資料照片）

「護藻礁 」公投 連署在最後關頭衝出亮眼成績，活動領銜人潘忠政是關鍵人物。如果不是這位籍籍無名的退休小學教師一路堅持，護藻礁能否撐到完成公投連署將是個大疑問。原因是，當社運人士不斷入朝為官，那些有頭有臉的環保人士早已被政府收編。在中油興建「三接」的環評過程，政府不斷以各種方式打壓、敷衍環團；最後剩下潘忠政等一批「小蝦米」不屈不撓奮戰，才走到今天。

為了擋下這次護藻礁公投連署，府院黨用盡各種施壓手段，包括動員網軍側翼全力抹黑攻擊，招招惡毒。第一招，先扭曲護藻礁公投的動機，把「護藻礁」與「擁核」畫上等號，說阻礙中油建接收站目的就是為了「重啟核四」。第二招，汙名化發動及參與公投的主體，把發起人貶抑為「韓粉」或「中共同路人」，並把民眾環境意識的覺醒，形容為被邪惡勢力利用的工具。第三招，渲染「三接」延宕的後果，將造成北部大缺電，更威脅台中火力電廠必須因此多燒煤。

這項護藻礁運動一直處於被壓抑的狀態，只有一些民間社團、學界和青年學生默默支持。直到2月下旬，經濟部推出不實哏圖廣受批評，連署才瞬間升溫。更戲劇性的一幕，是多個獨派本土社團在最後一刻現身支持護藻礁，跨出政治同溫層。一項民間自發的環保公投，竟被民進黨 設下這麼多的政治路障阻撓，令人難以想像蔡政府到底在怕什麼？

從府院黨動員阻擋這次公投連署的手法看，民進黨不僅失去了追求進步價值的理念，更露出濫權威嚇的本質。試想，連署不過是公民投票的初步門檻，蔡政府便如此傾力打壓；那麼接下來的公投審核、辯論及投票，還將祭出多少奧步？

民進黨近年被稱為「雙標黨」，原因就在它「說一套、做一套」越來越肆無忌憚。其中一大因素，是仗著龐大的網軍側翼製造「假輿論」聲量，完全不在乎自己的矛盾言行被揭穿或受到批評。另一有恃無恐的因素，則是靠著近年積極收編社運、環團、婦運及學運成員，從內部癱瘓民間團體的動員能力，將社會異議的聲量壓到最低。

最明顯的例子，以反國光石化崛起的農陣領袖陳吉仲進入農委會為官後，整個農業部門就被摸頭消音。幾年來，包括農地工廠就地合法、強徵水利會、農田停灌、萊豬進口、鳳梨禁令等事件，農民完全無法發出聲音，政府多數時候「發錢封口」了事。再如，兩年前因蔡政府「深澳換三接」憤而辭職的前環保署副署長詹順貴，面對農地工廠就地合法議題，曾站出來批評「民進黨比國民黨還敢」；但這次面對藻礁連署，他卻猶豫不前，理由是害怕擁核陣營「漁翁得利」。被蔡政府收編又遭背叛後，他仍懷抱著奇特的忠誠。

另一個例子是經濟部次長曾文生。曾文生是工運先鋒曾茂興之子，也曾活躍於勞陣，從陳菊的高雄市府到蔡政府都備受重用，去年還傳出他可能接中油董事長。在護藻礁事件中，曾文生代表官方參與協調卻一味敷衍，包括去年6月他陪蔡總統與環團會面答應召開「類聽證會」，最後卻變成「溝通大會」，他因此遭環團痛批是「漫天說謊」。出身社運，而打壓社運，這又是一種典型。

藻礁上的政治，是民進黨說一套、做一套，社運出身的政務官把昔日同志玩於股掌之上，執政者策動網軍以烏賊戰術抹黑環保運動。但是，那些摀不住的嘴巴，總會繼續發出聲音。