護藻礁連署衝破50萬份 環團促辯論

在退潮時才會出現的大潭藻礁，一片紅通通的景象，富含生機。(記者陳正興／攝影)

藻礁公投 連署昨晚突破50萬份，昨天共收到6萬9310份連署書，連署書已達50萬7828份。公投小組表示，這些連署書代表了台灣 民眾對國土的珍愛，以及人民守護環境的決心。

藻礁公投小組重申「非核減煤救藻礁」的立場，隨著藻礁公投即將成案，期待政府能夠開誠布公與人民溝通，針對三接遷址後的各種替代方案及能源政策，能夠攤開所有證據和數字，提供公民理性思辨的機會，把握台灣民主轉型的契機。

公投領銜人潘忠政說，公投成案規定要舉辦五場以上發表會或辯論會，環團將成立智庫，針對各項議題研究分析、攻防，呼籲政府「該檢討就檢討、該轉彎就轉彎」。

藻礁連署份數暴衝，8月公投幾乎勢在必行，經濟部長王美花稱若影響大潭電廠發電，可能必須減少中火空汙季降載量、增燒燃煤，將大潭電廠、中火綁成命運共同體。環團昨批評，經濟部只有「傷藻礁或傷人」這兩招，無能又退步，更形同是「威脅」台中人不要支持藻礁。

立委陳椒華中部服務處主任許心欣指出，王美花去年才說會遵守環評、持續減煤，現在卻變成可能要多燒500公噸煤。且王美花的說法「像威脅台中人或中部人」不要支持藻礁連署，否則公投若過關，將來中火在空汙季用煤量將無法下降，但經濟部應努力維持減煤承諾，而非透過這種方式影響民眾對藻礁議題的投票意向。