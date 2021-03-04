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連勝文評估選黨主席 江啟臣：尊重黨內民主

記者劉宛琳、王聖藜／台北4日電
國民黨智庫副董事長連勝文。（本報資料照片）
國民黨智庫副董事長連勝文。（本報資料照片）

國民黨主席選戰白熱化，國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文昨天表示，將認真評估是否參選黨主席，並同步成立媒體框，黨內解讀，連欲參選態勢明確，現任黨主席江啟臣僅回應，「我尊重黨內民主」；被問到去年大力支持自己的連勝文，是否是因為不滿才想出來選？江啟臣則笑回：「你們很喜歡挑撥離間。」

被問到是否參選黨主席？連勝文說，他不能說現在有任何定案，會去請教黨內朋友後再決定，「我從今天開始會認真去評估這件事」。

連勝文本周拋出「專職黨主席」的概念，強調黨主席不得競選和兼任公職，被指劍指可能參選2024的前主席朱立倫與中廣董事長趙少康，以及兼任立委的江啟臣。但連昨天表示，他只是把理念講出來，如果大家認同，可以透過討論來決定。

連勝文強調，主席不得選總統，在去年全代會就有人提出，近期他與提出的黨代表們溝通，更認為一定要打破過去的「救世主」迷思，避免遊戲規則被想爭取大位的人私心自用。

對於黨主席不得兼職的看法，江啟臣表示尊重，但他也強調，「相關提案在黨內不是一言堂，也不是主席說的算」。前總統馬英九昨天則回應，國民黨黨章中並沒有規定黨主席不能兼公職，「見仁見智」。

國台辦喊話江 勿陷民粹對抗

另外，江啟臣接受路透採訪時稱，中國大陸是台灣面臨的主要威脅。大陸國台辦昨對此喊話稱，台灣有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入台灣民粹非理性的對抗思維，並指要堅持積極的大陸政策立場。

連勝文 江啟臣 台灣

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