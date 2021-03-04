賴下鄭上 綠營憲改小組飄2024煙硝味

桃園市長鄭文燦。(本報資料照片)

民進黨 昨公布憲改小組名單。名單涵蓋多面向，顧及了不同年齡、世代與黨內各派系，尚稱平衡。其中，民進黨政府重要幕後操盤手邱義仁入列，格外引人矚目；而桃園市長鄭文燦不僅入選，還擔任共同召集人，也引發黨內議論。

三位召集人中，姚嘉文向來被視為獨派代表，柯建銘代表國會黨團，鄭文燦則是接班世代及地方諸侯。在外界對民進黨此次修憲仍有「暴衝」疑慮之際，雖有獨派的姚嘉文，卻也有日前喊出「不會走極端」的柯建銘，再加上在綠營兩岸路線偏於溫和派的鄭文燦共任召集人，或可視為防止修憲過衝的安全瓣。

邱義仁長期被藍營視為「狠角色」，他加入民進黨憲改小組，也格外引人揣測。值得注意的是，邱義仁去年10月在一場線上研討會回應推動台獨議題時，提及任何務實的政治人物都須了解台灣 的能力、資源與台美關係，「除非他瘋了」。該說法一度引發熱議，也凸顯他的「務實」。

至於鄭文燦列名，而過去數度提及修憲的副總統賴清德 卻不在名單中，之所以引發黨內議論，則在於兩人皆是2024綠營潛在的總統參選人。

黨內分析賴未入選，可能和其過去多次主張「務實台獨」脫不了關係，因為此次修憲層峰早已定調，敏感的主權、兩岸議題不碰，若賴入列，無疑也增加讓對岸誤判我修憲意圖的風險。然而此舉，也被解讀為有抬高鄭文燦、削弱賴清德意味，讓外界更添政治聯想。