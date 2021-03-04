綠營成立憲改小組 邱義仁入列 鄭文燦任召集人

國安會前秘書長、現任新境界文教基金會董事長邱義仁 。(本報資料照片)

立法院啟動修憲工程，民進黨 中常會昨天無異議通過憲政改革小組成員名單，由民進黨前主席姚嘉文、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任召集人，成員廣納府、院、黨、黨籍立委及多名法律背景的專家學者及青年代表，包括國安會前秘書長、現任民進黨智庫「新境界文教基金會」董事長邱義仁也入列，特別引人矚目。

民進黨發言人顏若芳表示，蔡英文 總統在去年民進黨全代會開幕致詞提到，當前台灣 最重要的改革項目之一就是憲政改革；中常會通過成立憲政改革小組，就是民進黨展現具體行動，為了憲政改革做準備。

民進黨人士表示，府院黨憲政改革小組成員名單公布後，仍看要如何整合，尤其立院黨團也有修憲小組，兩邊該如何協調出黨版內容，還需要再溝通。不具名的立委表示，黨內修憲重點應仍擺在能否與黨團取得共識，畢竟立法院是修憲第一關。

目前民進黨團修憲小組由總召柯建銘領軍，並設有雙召委機制，由資深立委管碧玲及具法律背景的不分區立委周春米擔任，再加上黨團三長及部分黨團成員。

民進黨憲改小組成員除姚嘉文、柯建銘、鄭文燦、邱義仁外，還有總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員羅秉成、立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、立法院修憲委員會召委管碧玲、周春米、鍾佳濱，以及立委吳秉叡、陳亭妃、蔡易餘、王定宇、何志偉、台北市議員梁文傑及中央黨部副秘書長林飛帆。