我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

黑白集╱蔡丁貴與統促黨 離奇的交集

黑白集
「珍愛藻礁公投連署」衝破連署門檻，引發民進黨內討論。（本報資料照片）
「珍愛藻礁公投連署」衝破連署門檻，引發民進黨內討論。（本報資料照片）

「珍愛藻礁」公投一天收到廿多箱連署書，神奇跨過了安全門檻。更神奇的是，獨派的「公護盟」和統派的「統促黨」在這場運動中出現了交集，都被綠營當成抹黑對象。

對於違逆己意的團體，民進黨一向打壓絕不手軟；這次發起藻礁公投的環團被指為「中共同路人」，只是基本懲處罷了。然而，「公護盟」總召蔡丁貴是個大獨派，在太陽花事件中掩護學生占領立院居功甚偉，如今也因支持護藻礁被打為毒草。綠營這頂「中共同路人」紅帽，未免拋得太濫。

統促黨本來就是統派，民進黨無法再抹紅，綠網軍便轉而散發「統促黨正在積極護衛藻礁」的訊息。其目的，一則將護藻礁扭曲成中共支持，還說參與者都是「造冊領錢」；二則要使民眾心生疑慮或畏懼，將護藻礁視為「阿共仔的陰謀」，而退避三舍。但經事實查核中心查證，證實這是「假消息」。

蔡丁貴和統促黨因為藻礁而產生交集，荒唐得離奇，凸顯綠營政治操作已到黑白不分、無所不用其極的地步。別以為這種賤招沒有用，長老教會就是因為被指為「國民黨同路人」，而退出活動。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，則因當上民進黨不分區立委，對此事支支吾吾，不敢表態。

藻礁是一面照妖鏡，那些心口不一的，都一一現形。

藻礁 中共 民進黨

上一則

前總統布希、柯林頓台灣民間友人 神秘富豪蕭火綿辭世

下一則

變性網紅承認「沒懷孕」：超音波照片不是我所有

延伸閱讀

護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理

護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理
護藻礁被抹紅 泛綠陣營「網內互打」

護藻礁被抹紅 泛綠陣營「網內互打」
新聞評論／粉紅風暴來襲 雙標政府露餡

新聞評論／粉紅風暴來襲 雙標政府露餡
破31萬連署！護藻礁成案在即 四大公投8月叩關

破31萬連署！護藻礁成案在即 四大公投8月叩關

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆