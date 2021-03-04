黑白集╱蔡丁貴與統促黨 離奇的交集

「珍愛藻礁公投連署」衝破連署門檻，引發民進黨內討論。（本報資料照片）

「珍愛藻礁 」公投一天收到廿多箱連署書，神奇跨過了安全門檻。更神奇的是，獨派的「公護盟」和統派的「統促黨」在這場運動中出現了交集，都被綠營當成抹黑對象。

對於違逆己意的團體，民進黨 一向打壓絕不手軟；這次發起藻礁公投的環團被指為「中共 同路人」，只是基本懲處罷了。然而，「公護盟」總召蔡丁貴是個大獨派，在太陽花事件中掩護學生占領立院居功甚偉，如今也因支持護藻礁被打為毒草。綠營這頂「中共同路人」紅帽，未免拋得太濫。

統促黨本來就是統派，民進黨無法再抹紅，綠網軍便轉而散發「統促黨正在積極護衛藻礁」的訊息。其目的，一則將護藻礁扭曲成中共支持，還說參與者都是「造冊領錢」；二則要使民眾心生疑慮或畏懼，將護藻礁視為「阿共仔的陰謀」，而退避三舍。但經事實查核中心查證，證實這是「假消息」。

蔡丁貴和統促黨因為藻礁而產生交集，荒唐得離奇，凸顯綠營政治操作已到黑白不分、無所不用其極的地步。別以為這種賤招沒有用，長老教會就是因為被指為「國民黨同路人」，而退出活動。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，則因當上民進黨不分區立委，對此事支支吾吾，不敢表態。

藻礁是一面照妖鏡，那些心口不一的，都一一現形。