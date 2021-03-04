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沒三接就燒煤？中市環局批政院威脅：不可思議

台灣新聞組 / 台北4日電
圖為台中火力發電廠。(本報資料照片)
圖為台中火力發電廠。(本報資料照片)

「珍愛藻礁公投」第二階段連署突破法定連署門檻。行政院昨表示，院長蘇貞昌指示各部門持續對外說明，基於用電穩定和維護生態永續，因此興建中油第三座液化天然氣接收站，且強調若不增加汙染較低的天然氣，就是要增加使用燃煤。

經濟部長王美花也表示，若公投結果使三接喊卡，目前在中部、高雄的減煤努力成果「就會回頭」，甚至增加燃煤。

王美花進一步示警，三接是為了供氣給大潭電廠七到九號機，目前七號機勉強可從台中通宵供應，但是八、九號機就完全沒有辦法從台中供氣。兩部機組合計224萬瓩、一年發電137億度，假設這些用煤來發電，會增加500萬噸的煤。歷來中火減煤已經減少了600萬噸煤，若大潭八、九號機沒辦法上線，「非常有可能為了要讓供電穩定，要增加煤的供應，這是我們不樂見的」。

王美花說，替代方案台北港從環評到施工、蓋港要11年，「這段時間就會是電力很大缺口」。

「珍愛藻礁公投」昨天連署書再創單日新高，上衝7萬654份，來到43萬8518份，可望在近日內突破50萬大關。連署跨過門檻，已引發民進黨內焦慮。民進黨昨召開中常會，有中常委呼籲是否應該提出公投對案因應，但民進黨秘書長林錫耀回應，若提對案是否會造成反效果，還要討論。蔡英文總統則表示，請黨部與行政部門多與社會溝通。

對於經濟部長王美花聲稱若公投通過，將影響過去減煤的努力，「很可能就會再回頭」，台中市政府環保局長陳宏益說，「王部長杞人憂天」且拿通過公投就燒更多煤來威脅國人，讓位於空汙重災區的中部人覺得不可思議。

國民黨主席江啟臣昨天批評民進黨對藻礁公投抹黑攻擊，呼籲人民踴躍連署各個公投案，透過衝高連署書數量，要求政府正視不同意見，「讓人民可以用公投決定國家未來的方向」。

至於經濟部以中油水下攝影照片聲稱三接水下無柴山多杯孔珊瑚和造礁生物，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，中油三接施工棧橋外藻礁還有不少柴山多杯孔珊瑚，中油利用水混濁拍照，「根本是利用假資料洗腦人民」，不說出真相，非常錯誤。

經濟部長王美花表示，若公投使三接喊卡，減煤努力成果「就會回頭」，甚至增加燃煤。(...
經濟部長王美花表示，若公投使三接喊卡，減煤努力成果「就會回頭」，甚至增加燃煤。(記者鍾泓良／攝影)
桃園市大潭藻礁在中油施工棧橋外部分的藻礁，護礁團體發現不少柴山多杯孔珊瑚及造礁生...
桃園市大潭藻礁在中油施工棧橋外部分的藻礁，護礁團體發現不少柴山多杯孔珊瑚及造礁生物。(記者曾增勳／攝影)

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