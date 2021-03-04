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作證三中案 余建新為偷錄音動怒

記者王聖藜／台北4日電
把談判紀錄當作證據，余建新怒斥荒唐。(本報資料照片)
把談判紀錄當作證據，余建新怒斥荒唐。(本報資料照片)

台北地院審理「三中案」，昨天傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證，國民黨中投公司前董事長張哲琛委任律師丁昱仁以勘驗錄音光碟譯文詰問余，余一度惱火生氣，反問「怎麼可以拿談判會議紀錄當成證據？」

丁昱仁提問依據，是余建新2005年12月24日與中投簽約購買含中視、中廣、中影在內的華夏公司股權，隔年2月14日再與中投談中廣、中影如何分割；磋談時，中投前總經理汪海清以會議紀錄名義錄音製成檔案，檔案被檢方查扣為犯罪證據，法院再將音檔譯成文字。

依照譯文，余建新在會談中提及中視「8.92」、中廣「5」一樣打八折，丁昱仁請余建新證述其真意為何，余建新不高興。

余說「你們有我的資料，我怎麼沒有你們的資料」、「資料是哪裡來的呢？」他說，商業談判過程「你有你的方法，我有我的技術，怎麼可以拿來作證？」丁昱仁解釋資料是台北地檢署起訴後閱卷閱到的。

余建新說，談交易案是他一生中不愉快的事，與中投過招大家都各自設防，他買中視是為了媒體事業發展，馬英九從來沒有參與談判。余說，他要特別譴責汪海清偷錄音的行為，「如果做人做到這樣子，連小孩子都很難教吧！」

上月22日，中廣董事長趙少康同案作證，檢辯詰問趙的依據，同是交易談判錄音紀錄；趙出庭後批汪私下錄音不道德。

余建新昨天證稱，買華夏股權只對中視有興趣，房地產他沒興趣，中投前董事長張哲琛一再表示還有人會買華夏房地產、中影，他認為不簽約就沒機會買中視，所以用榮麗公司的錢買了華夏。

房地產 馬英九 國民黨

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