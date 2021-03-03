護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理
民團發動「珍愛藻礁」公投，力擋中油天然氣第三接收站興建；國民黨也推「反萊豬」公投，要政府停止開放美萊豬政策。行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示，若公投通過，政府對公投結果一定「照准照做」。
國民黨立委費鴻泰昨質詢時追問，「所以反萊豬公投過關，就不進萊豬？藻礁公投過關，就不蓋三接廠？」蘇貞昌回應，「公投案如果通過，當然要尊重公投結果。」
費鴻泰追問，反日本核食公投效期已過，民進黨政府是否將研議開放？蘇說，公投的結果都會尊重，照公投法來走，要開放一定要討論，現在沒有這樣的討論。
珍愛藻礁公投連署書募集達標，可望成案。經濟部長王美花昨受訪表示，公投是人民權利，政府尊重，經濟部在穩定電力供應同時，會做好生態保護。
至於外界批評，蔡政府曾說台灣2030前不缺電，為何還要蓋三接？王美花解釋，整體電力規畫要長期盤點，「有下來，我們就是要上去」，所以陸續在開發再生能源、燃氣電廠也好，本來就是推動策略，才可以確保電穩定供應。
費鴻泰質疑，蔡英文2013年競選時寫下「藻礁永存」爭取支持，現在回頭看來像騙選票。蘇貞昌說，「蔡總統這個立場（指支持「藻礁永存」）到今天都沒有變，把原來232公頃裁掉九成，就是要盡量讓藻礁永存」。
反擊護礁團體 經部哏圖遭打臉
對於經濟部上周連發12張「哏圖」反擊護礁團體，其中以中油水下攝影照片說明三接周圍水下並無藻礁生物或柴山多杯孔珊瑚。中研院研究員昨打臉經濟部，指當地浪大、水濁，透過攝影機看不清楚，「不曉得經濟部如何確定」。
中油回應說，在環評前委託顧問進行水下攝影調查，顯示工業港開發區域海水濁度高、透光度低，僅有零星生物，沒有發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，也不具藻礁生態系。
中油還指出，施工期間生態監測顯示，柴山多杯孔珊瑚族群從75個增加到超過100個、殼狀珊瑚藻種類也由個位數增加為25種。
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