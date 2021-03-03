我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理

記者周志豪、鄭媁／台北3日電
「珍愛藻礁公投」總部2日收到大量連署書，公投領銜人潘忠政（中）與志工開心合照。（記者朱冠諭／攝影）
「珍愛藻礁公投」總部2日收到大量連署書，公投領銜人潘忠政（中）與志工開心合照。（記者朱冠諭／攝影）

民團發動「珍愛藻礁公投，力擋中油天然氣第三接收站興建；國民黨也推「反萊豬」公投，要政府停止開放美萊豬政策。行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示，若公投通過，政府對公投結果一定「照准照做」。

國民黨立委費鴻泰昨質詢時追問，「所以反萊豬公投過關，就不進萊豬？藻礁公投過關，就不蓋三接廠？」蘇貞昌回應，「公投案如果通過，當然要尊重公投結果。」

費鴻泰追問，反日本核食公投效期已過，民進黨政府是否將研議開放？蘇說，公投的結果都會尊重，照公投法來走，要開放一定要討論，現在沒有這樣的討論。

珍愛藻礁公投連署書募集達標，可望成案。經濟部長王美花昨受訪表示，公投是人民權利，政府尊重，經濟部在穩定電力供應同時，會做好生態保護。

至於外界批評，蔡政府曾說台灣2030前不缺電，為何還要蓋三接？王美花解釋，整體電力規畫要長期盤點，「有下來，我們就是要上去」，所以陸續在開發再生能源、燃氣電廠也好，本來就是推動策略，才可以確保電穩定供應。

費鴻泰質疑，蔡英文2013年競選時寫下「藻礁永存」爭取支持，現在回頭看來像騙選票。蘇貞昌說，「蔡總統這個立場（指支持「藻礁永存」）到今天都沒有變，把原來232公頃裁掉九成，就是要盡量讓藻礁永存」。

反擊護礁團體 經部哏圖遭打臉

對於經濟部上周連發12張「哏圖」反擊護礁團體，其中以中油水下攝影照片說明三接周圍水下並無藻礁生物或柴山多杯孔珊瑚。中研院研究員昨打臉經濟部，指當地浪大、水濁，透過攝影機看不清楚，「不曉得經濟部如何確定」。

中油回應說，在環評前委託顧問進行水下攝影調查，顯示工業港開發區域海水濁度高、透光度低，僅有零星生物，沒有發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，也不具藻礁生態系。

中油還指出，施工期間生態監測顯示，柴山多杯孔珊瑚族群從75個增加到超過100個、殼狀珊瑚藻種類也由個位數增加為25種。

行政院長蘇貞昌昨到立法院施政報告。被問到珍愛藻礁、反萊豬公投若通過，他答詢表示，...
行政院長蘇貞昌昨到立法院施政報告。被問到珍愛藻礁、反萊豬公投若通過，他答詢表示，政府對公投結果一定「照准照做」。（記者鄭超文／攝影）
經濟部「哏圖」以中油水下攝影照片說明，第三天然氣接收站周圍水下並無造礁生物或柴山...
經濟部「哏圖」以中油水下攝影照片說明，第三天然氣接收站周圍水下並無造礁生物或柴山多杯孔珊瑚。圖／取自經濟部臉書

公投 藻礁 攝影

上一則

扁家樓下駁火！警開19槍擊斃綁匪 保全嚇到躲桌下

下一則

黑白集╱鳳梨蟲試出蔡政府難言之隱

延伸閱讀

黑白集／蘇黑臉蔡白臉？民進黨兩面手法被識破

黑白集／蘇黑臉蔡白臉？民進黨兩面手法被識破
鳳梨爭議WTO提告? 蘇貞昌：還是希望對方一本過去往來

鳳梨爭議WTO提告? 蘇貞昌：還是希望對方一本過去往來
救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」

救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」
林書豪被叫新冠病毒 羅智強嗆:蘇貞昌丟盡台灣人臉

林書豪被叫新冠病毒 羅智強嗆:蘇貞昌丟盡台灣人臉

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？