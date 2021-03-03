護藻礁+反萊豬 蘇貞昌：公投若通過 依民意辦理

「珍愛藻礁公投」總部2日收到大量連署書，公投領銜人潘忠政（中）與志工開心合照。（記者朱冠諭／攝影）

民團發動「珍愛藻礁 」公投 ，力擋中油天然氣第三接收站興建；國民黨也推「反萊豬」公投，要政府停止開放美萊豬政策。行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示，若公投通過，政府對公投結果一定「照准照做」。

國民黨立委費鴻泰昨質詢時追問，「所以反萊豬公投過關，就不進萊豬？藻礁公投過關，就不蓋三接廠？」蘇貞昌回應，「公投案如果通過，當然要尊重公投結果。」

費鴻泰追問，反日本核食公投效期已過，民進黨政府是否將研議開放？蘇說，公投的結果都會尊重，照公投法來走，要開放一定要討論，現在沒有這樣的討論。

珍愛藻礁公投連署書募集達標，可望成案。經濟部長王美花昨受訪表示，公投是人民權利，政府尊重，經濟部在穩定電力供應同時，會做好生態保護。

至於外界批評，蔡政府曾說台灣2030前不缺電，為何還要蓋三接？王美花解釋，整體電力規畫要長期盤點，「有下來，我們就是要上去」，所以陸續在開發再生能源、燃氣電廠也好，本來就是推動策略，才可以確保電穩定供應。

費鴻泰質疑，蔡英文2013年競選時寫下「藻礁永存」爭取支持，現在回頭看來像騙選票。蘇貞昌說，「蔡總統這個立場（指支持「藻礁永存」）到今天都沒有變，把原來232公頃裁掉九成，就是要盡量讓藻礁永存」。

反擊護礁團體 經部哏圖遭打臉

對於經濟部上周連發12張「哏圖」反擊護礁團體，其中以中油水下攝影 照片說明三接周圍水下並無藻礁生物或柴山多杯孔珊瑚。中研院研究員昨打臉經濟部，指當地浪大、水濁，透過攝影機看不清楚，「不曉得經濟部如何確定」。

中油回應說，在環評前委託顧問進行水下攝影調查，顯示工業港開發區域海水濁度高、透光度低，僅有零星生物，沒有發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，也不具藻礁生態系。

中油還指出，施工期間生態監測顯示，柴山多杯孔珊瑚族群從75個增加到超過100個、殼狀珊瑚藻種類也由個位數增加為25種。