連勝文倡黨主席不選總統 趙少康：若這樣不選了

國民黨智庫副董事長連勝文。（本報資料照片）

被點名可能競選國民黨 主席的國民黨智庫副董事長連勝文 昨公開表示，未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取公職選舉提名 ，特別是總統提名。對此，中廣董事長趙少康直言，「如果黨主席不能選總統，那我就不參加黨主席選舉」，現任黨主席江啟臣則未回應。

黨務人士則表示，過去就曾有人提案黨主席不能參選總統，但最後並沒有通過，而這次全代會又是在主席選舉之後，若要修改規則，也是等下次主席選舉才能適用。該人士認為，現在政治情勢變化很快，話很難說死，規則應該有彈性。

連勝文解釋，專職黨主席包含「專任」與「專心」兩部分，專任就是「不爭取公職選舉提名」，特別是總統，若執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性；專心則是指黨主席應該全心於黨務之上，「不兼任公職」，以避免陷入「蠟燭幾頭燒」的窘狀。

連勝文也說，民進黨在2019年也遇到同樣是黨主席想選總統的狀況，為何最後能團結，國民黨卻不能？「自私就是最大的原因！」他直言，黨主席一但握有黨機器就會心動，爭取大位，排擠黨內不同意見，濫用黨資源修改黨章，為自己量身訂做，最後造成黨內分裂、無法團結；他真的不想再看到國民黨持續這種「卡位黨主席、掌握黨機器、再徐圖大位」的傳統宮廷戲碼了。

對於連勝文提專職黨主席，趙少康說，現在黨內法令沒規定黨主席不能去選舉，「沒道理被束縛住」；如果黨內認為黨主席不能去選舉，那就應修改黨主席選舉辦法，訂在黨章裡。但趙也坦言，「政治人物出爾反爾的很多」，現在他連黨主席資格都沒有，「幹嘛去想這個問題」。

另據蘋果日報報導，連勝文將矛頭指向爭取黨主席連任的江啟臣，黨內質疑連、江關係生變，導火線在於江日前找來民眾黨主席柯文哲合體，事前卻未徵詢連的看法，讓連不滿，也讓連對於參選黨主席逐漸動念。近連人士透露，連很快就會決定是否參選。