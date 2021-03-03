連勝文倡黨主席不選總統 趙少康：若這樣不選了
被點名可能競選國民黨主席的國民黨智庫副董事長連勝文昨公開表示，未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取公職選舉提名，特別是總統提名。對此，中廣董事長趙少康直言，「如果黨主席不能選總統，那我就不參加黨主席選舉」，現任黨主席江啟臣則未回應。
黨務人士則表示，過去就曾有人提案黨主席不能參選總統，但最後並沒有通過，而這次全代會又是在主席選舉之後，若要修改規則，也是等下次主席選舉才能適用。該人士認為，現在政治情勢變化很快，話很難說死，規則應該有彈性。
連勝文解釋，專職黨主席包含「專任」與「專心」兩部分，專任就是「不爭取公職選舉提名」，特別是總統，若執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性；專心則是指黨主席應該全心於黨務之上，「不兼任公職」，以避免陷入「蠟燭幾頭燒」的窘狀。
連勝文也說，民進黨在2019年也遇到同樣是黨主席想選總統的狀況，為何最後能團結，國民黨卻不能？「自私就是最大的原因！」他直言，黨主席一但握有黨機器就會心動，爭取大位，排擠黨內不同意見，濫用黨資源修改黨章，為自己量身訂做，最後造成黨內分裂、無法團結；他真的不想再看到國民黨持續這種「卡位黨主席、掌握黨機器、再徐圖大位」的傳統宮廷戲碼了。
對於連勝文提專職黨主席，趙少康說，現在黨內法令沒規定黨主席不能去選舉，「沒道理被束縛住」；如果黨內認為黨主席不能去選舉，那就應修改黨主席選舉辦法，訂在黨章裡。但趙也坦言，「政治人物出爾反爾的很多」，現在他連黨主席資格都沒有，「幹嘛去想這個問題」。
另據蘋果日報報導，連勝文將矛頭指向爭取黨主席連任的江啟臣，黨內質疑連、江關係生變，導火線在於江日前找來民眾黨主席柯文哲合體，事前卻未徵詢連的看法，讓連不滿，也讓連對於參選黨主席逐漸動念。近連人士透露，連很快就會決定是否參選。
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