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護藻礁被抹紅 泛綠陣營「網內互打」

台灣新聞組／台北3日電
桃園市大潭藻礁是全球唯一淺海珍貴藻礁，環團發起呼籲民眾踴躍連署友支持藻礁公投案。（記者曾增勳／攝影）
桃園市大潭藻礁是全球唯一淺海珍貴藻礁，環團發起呼籲民眾踴躍連署友支持藻礁公投案。（記者曾增勳／攝影）

「珍愛藻礁公投」連署從沒人看好到掀起熱潮，引發民進黨危機意識，護礁團體也飽受流言批評為「中共同路人」，多個獨派色彩濃厚的親綠本土社團昨公開批評，民進黨與網軍以排山倒海攻勢抹黑，讓本土社團與公民團體內部陷入嚴重分歧，更激發各方挺藻礁與憤怒力量，要求民進黨正視爭議，別再閃躲。

公投護台灣聯盟促進會、制憲基金會、台聯等多個獨派本土社團及政黨，昨在立法院舉行記者會，呼籲民眾加入藻礁連署。與獨派長期友好的中研院前院長李遠哲，更早在兩個多月前就連署公投，當時藻礁公投還未引發社會關注，讓藻礁公投行動領銜人潘忠政感動大呼「寒冬送暖」。

藻礁爭議延燒，不只是蔡英文總統備受指責，環保團體點名副總統賴清德是「禍首」，使得賴與「綠盟友」的關係也顯得緊張。潘忠政表示，民進黨政府現今強調中油開發藻礁有環評背書，就是當年行政院長賴清德下指導棋，要環評在一定時間內通過，連環保署副署長詹順貴都因此求去，「這就是政治力介入」。

這項公投連署引發綠營內部矛盾，被視為本土派分裂、泛綠「網內互打」。向來支持民進黨的基督教長老教會先前也協助連署，後來又突喊卡。公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴表示，他認為民進黨高層有施加壓力，不希望太多本土陣營站出來表達意見，但這不是解決問題最好的做法，呼籲民進黨在關鍵時刻坦然面對。

外省人台灣獨立促進會長許登崑表示，本土社團保護藻礁的心從未變動，民進黨照理來說，應該對假消息深惡痛絕，沒想到現在用同樣行徑對待本土社團，讓人相當無言。台聯秘書長周倪安說，藻礁是值得守護的世界珍寶，但本土愛台灣的人卻被說為「中共同路人」，是很大傷害。

自由台灣黨主席周羅宜說，民進黨2018年公投大輸後就得了「公投恐懼症」，害怕慘況再度重演，現在竟然將支持藻礁團體打成中共同路人，對本土勢力凝聚有害，建議民進黨直球對決，不要再閃躲。

不過，台灣制憲基金會執行長林宜正說，三接計畫是2015年國民黨執政時提出，國民黨如今為了路人皆知的「政治野心」假意支持藻礁公投，實則打擊執政黨，此議題不應該被二分為「挺執政黨與反執政黨」。

藻礁 公投 民進黨

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