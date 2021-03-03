新聞評論／粉紅風暴來襲 雙標政府露餡

「珍愛藻礁公投」連署逼近安全門檻，幾乎確定成案，環團和經濟部勢必將在辯論會中「直球對決」。(記者鄭超文／攝影)

短短幾天，搶救大潭藻礁 公投連署扭轉頹勢衝過門檻。這場「粉紅風暴」從大學校園迅速吹向社會各角落，主要是民眾不滿蔡英文政府既不誠實又雙標，把環保說得天花亂墜卻又踐踏藻礁，還把責任推給前朝。當蔡英文的能源政策撞毀其「藻礁永存」的承諾，其實也戳破了她能源政策之偽善：為了達到「非核」的目標，粗暴破壞台灣 環境。

桃園海岸原有27公里長的藻礁地形，但因長期遭到漠視及工業區開發的不斷破壞，目前僅剩最南段的四公里仍保有完整生長的礁體，爭議中的中油第三天然氣接收站和觀塘工業區即設在這裡。2013年蔡英文在野時前往考察，曾寫下「藻礁永存」的許諾；但過去五年當地環保團體不斷呼籲在此設置藻礁保護區，她卻毫無回應，與政府推動廢核的積極恰好背道而馳。若推動廢核是為了台灣的永續，卻對僅存的藻礁無動於衷，這不是雙標是什麼？

經濟部上周發表多張哏圖，企圖淡化中油「三接」對藻礁的影響，由於內容多所欺瞞偽詐，反而激起更多民眾參與連署。經濟部的哏圖宣稱，接收站開發面積已由國民黨時代的232公頃縮小為23公頃，彷彿蔡政府多麼重視生態；但哏圖沒說的事實卻是：工業港將向外海延伸五公里遠，包括設置海堤、開挖航道，總面積達900多公頃，同時將填海造地21頃。如此一來，藻礁地帶被分段挖填，又被工業港三面包夾，生存空間將受到更大的拘限與破壞。一個重視環保的政府，會這樣幹嗎？

蘇內閣幕僚擅長的哏圖，在萊豬事件中已因操作過當而引爆民怨；不料，現在還變本加厲編造事實，把百姓當成愚民。不僅如此，民進黨 豢養的邪惡網軍近日四處出征，一則抹黑環保團體為「核四同路人」，二則汙衊在野黨護藻礁是「別有用心」，三則貶抑藻礁只是一堆「廢物石頭區」。這種為達目的、不擇手段的作為，與近年蔡政府以推動能源轉型為藉口卻不惜到處破壞生態環境，手法如出一轍。

更令人匪夷所思的是，原本參與發動護藻礁公投連署的長老教會，眼見「粉紅風暴」聲勢上漲，不知受到什麼壓力，竟以「國民黨政治操作為由」宣布退出連署，主辦牧師林偉聯還為此「自請處分」。試問，對長老教會而言，是保護環境重要？還是政治鬥爭重要？如果不同色彩的政黨站到了自己的隊伍中來，長老教會不應該是高興才對嗎？為什麼反而輕易放棄自己堅持的理念，往後退縮？

上述種種現象，都反映了台灣社會政治信仰與價值理念的深層扞格，因而難以蛻變為真正的民主國家。民進黨訴諸政治仇恨，總能一次次煽動族群、政治、國家認同的對立；而它則可以利用社會的矛盾與困惑，一再掩飾自己的謊話與雙標。但這一次，藻礁議題之所以能從校園和公園捲起「粉紅風暴」，意味民進黨「雙標」的得逞曲線已來到了下坡路段，年輕世代將不再是民進黨隨叫隨到的傭兵。

2018年10月，當時的閣揆賴清德以「深澳換三接」宣布停建深澳電廠，希望挽回崩離的民意；但次月的九合一選舉，民進黨依然大敗。深澳存在環保爭議，但大潭藻礁是更珍貴的生態資產，能被政治人物這樣拿來隨意交換嗎？深澳電廠停建後，環保署正副署長李應元、詹順貴相繼負政治責任下台；而今環團呼喊護藻礁，外界卻完全看不到環保署長張子敬的身影。被淹沒在政治波瀾中的張子敬，還記得自己的角色嗎？