我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

新聞評論／粉紅風暴來襲 雙標政府露餡

聯合報社論
「珍愛藻礁公投」連署逼近安全門檻，幾乎確定成案，環團和經濟部勢必將在辯論會中「直球對決」。(記者鄭超文／攝影)
「珍愛藻礁公投」連署逼近安全門檻，幾乎確定成案，環團和經濟部勢必將在辯論會中「直球對決」。(記者鄭超文／攝影)

短短幾天，搶救大潭藻礁公投連署扭轉頹勢衝過門檻。這場「粉紅風暴」從大學校園迅速吹向社會各角落，主要是民眾不滿蔡英文政府既不誠實又雙標，把環保說得天花亂墜卻又踐踏藻礁，還把責任推給前朝。當蔡英文的能源政策撞毀其「藻礁永存」的承諾，其實也戳破了她能源政策之偽善：為了達到「非核」的目標，粗暴破壞台灣環境。

桃園海岸原有27公里長的藻礁地形，但因長期遭到漠視及工業區開發的不斷破壞，目前僅剩最南段的四公里仍保有完整生長的礁體，爭議中的中油第三天然氣接收站和觀塘工業區即設在這裡。2013年蔡英文在野時前往考察，曾寫下「藻礁永存」的許諾；但過去五年當地環保團體不斷呼籲在此設置藻礁保護區，她卻毫無回應，與政府推動廢核的積極恰好背道而馳。若推動廢核是為了台灣的永續，卻對僅存的藻礁無動於衷，這不是雙標是什麼？

經濟部上周發表多張哏圖，企圖淡化中油「三接」對藻礁的影響，由於內容多所欺瞞偽詐，反而激起更多民眾參與連署。經濟部的哏圖宣稱，接收站開發面積已由國民黨時代的232公頃縮小為23公頃，彷彿蔡政府多麼重視生態；但哏圖沒說的事實卻是：工業港將向外海延伸五公里遠，包括設置海堤、開挖航道，總面積達900多公頃，同時將填海造地21頃。如此一來，藻礁地帶被分段挖填，又被工業港三面包夾，生存空間將受到更大的拘限與破壞。一個重視環保的政府，會這樣幹嗎？

蘇內閣幕僚擅長的哏圖，在萊豬事件中已因操作過當而引爆民怨；不料，現在還變本加厲編造事實，把百姓當成愚民。不僅如此，民進黨豢養的邪惡網軍近日四處出征，一則抹黑環保團體為「核四同路人」，二則汙衊在野黨護藻礁是「別有用心」，三則貶抑藻礁只是一堆「廢物石頭區」。這種為達目的、不擇手段的作為，與近年蔡政府以推動能源轉型為藉口卻不惜到處破壞生態環境，手法如出一轍。

更令人匪夷所思的是，原本參與發動護藻礁公投連署的長老教會，眼見「粉紅風暴」聲勢上漲，不知受到什麼壓力，竟以「國民黨政治操作為由」宣布退出連署，主辦牧師林偉聯還為此「自請處分」。試問，對長老教會而言，是保護環境重要？還是政治鬥爭重要？如果不同色彩的政黨站到了自己的隊伍中來，長老教會不應該是高興才對嗎？為什麼反而輕易放棄自己堅持的理念，往後退縮？

上述種種現象，都反映了台灣社會政治信仰與價值理念的深層扞格，因而難以蛻變為真正的民主國家。民進黨訴諸政治仇恨，總能一次次煽動族群、政治、國家認同的對立；而它則可以利用社會的矛盾與困惑，一再掩飾自己的謊話與雙標。但這一次，藻礁議題之所以能從校園和公園捲起「粉紅風暴」，意味民進黨「雙標」的得逞曲線已來到了下坡路段，年輕世代將不再是民進黨隨叫隨到的傭兵。

2018年10月，當時的閣揆賴清德以「深澳換三接」宣布停建深澳電廠，希望挽回崩離的民意；但次月的九合一選舉，民進黨依然大敗。深澳存在環保爭議，但大潭藻礁是更珍貴的生態資產，能被政治人物這樣拿來隨意交換嗎？深澳電廠停建後，環保署正副署長李應元、詹順貴相繼負政治責任下台；而今環團呼喊護藻礁，外界卻完全看不到環保署長張子敬的身影。被淹沒在政治波瀾中的張子敬，還記得自己的角色嗎？

藻礁 民進黨 台灣

上一則

趙少康籲兩岸協商 防止全面貿易戰

下一則

鳳梨之亂告上WTO？ 蘇貞昌：盼陸照舊往來

延伸閱讀

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌
破31萬連署！護藻礁成案在即 四大公投8月叩關

破31萬連署！護藻礁成案在即 四大公投8月叩關
保護生態不分顏色 獨派也力挺全民覺醒

保護生態不分顏色 獨派也力挺全民覺醒
黑白集／蘇黑臉蔡白臉？民進黨兩面手法被識破

黑白集／蘇黑臉蔡白臉？民進黨兩面手法被識破

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？