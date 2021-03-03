組國家隊救農產外銷 學者：無實質政策

中國 大陸暫停進口台灣 鳳梨，行政院長蘇貞昌強調要成立「農業國家隊」，全力拚農產品外銷。但學者、業者紛紛質疑，所謂的「農業國家隊」組織架構、時程、計畫、查核指標為何？在沒有實質政策的情況下，急就章組成國家隊，恐怕淪為空談。

台大農業經濟系教授雷立芬說，要成立以政府部門為主的農業國家隊，但其實貿易商、生產者也要進來，才是完整國家隊。政府應要說清楚所謂農業國家隊的組織架構是什麼，計畫時程、任務目標、量化效果、查核指標等到底是什麼，否則一切都只是空談。

台大農經系教授徐世勳說，這幾年國家隊講得頭頭是道，但政府大量補貼，讓農民一窩蜂耕種，同時鼓勵青農返鄉，讓農民認為不管種多少、種得怎麼樣，最後政府都會「介入」；但其他行業哪有這種好康，農業政策造就社會不公平，最後愈種愈多卻又出不去（外銷），國內價格又不佳，青年返鄉繳不出貸款，造成惡性循環。

逢甲國貿系教授楊明憲說，還是要回歸最根本的問題，既然中國大陸暫停進口是因介殼蟲問題，那應乘機從鳳梨的生產、用藥、採收後處理、農藥殘留的檢測 、介殼蟲的防治處理、外銷前的抽檢等環節都檢討、加強，先把品質做好，讓陸方了解我們的努力。

高雄大樹區冠瀧合作社總經理許躍瀧也說，政府作法不無小補，但不知道實質上幫助有多少，尤其所謂農產品國家隊是什麼？怎麼做？都沒有具體解釋。